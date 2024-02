Psirico agita multidão no Morro do Gato ao som de 'Música do Carnaval' | A TARDE

A banda Psirico levantou o público presente no Morro do Gato, no Circuito Dodô (Barra/Ondina), neste sábado,b10, terceiro dia oficial do Carnaval de Salvador.

Tentando emplacar 'Música do Carnaval' como um dos sucessos desta edição da folia, Márcio Victor aproveitou a passagem do trio do Psi pela tradicional região da Barra para aumentar o ritmo.

Com o Morro do Gato lotado de baianos e turistas, o cantor aproveitou a ocasião para cantar os sucessos 'Toda Boa' e 'Firme e Forte', músicas que marcaram o pagode baiano e ganharam as ruas de Salvador.

Antes dos pagodeiros, marcaram presença no Morro do Gato os músicos da Banda Eva. Puxando o tradicional bloco Eva, o grupo esquentou ainda mais a folia com o hino do Carnaval 'Minha Pequena Eva' e 'Só eu e você'.