Qual é a Música do Carnaval 2024? Vote aqui! | A TARDE

O clima de folia já está no ar, e com o Carnaval se aproximando, a disputa pela música que vai embalar os foliões já está a todo vapor. Artistas de diferentes estilos e ritmos já lançaram suas apostas, e cabe ao público decidir qual será a trilha sonora oficial da festa.

O Portal A TARDE reuniu as 13 faixas que estão, literalmente, na “boca do povo”. Participam da enquete os hits "Macetando" - Ivete Sangalo e Ludmilla; "Perna Bamba" - Léo Santana e Parangolé; "Música do Carnaval" - Psirico; "Nego Doce" - O Kannalha; "Na Ondinha" - Oh Polêmico; "Pimenta Malagueta" - Xanddy Harmonia; "Liquitiqui" - Claudia Leitte; "Cama Repetida" - Léo Santana e Zé Felipe; "Bota pra virar" - Igor Kannário; "Corpo Elétrico" - Alinne Rosa; "Meu carnaval com você" - Bell Marques; "A cor do amor" - Filhos de Jorge e Saulo e “Ai Preta” - Lincoln.

Agora é com você, leitor! Vote aqui e escolha qual será a Música do Carnaval 2024:

Não conhece ainda todos os sucessos? Confira os clipes de cada música:

"Macetando" - Ivete Sangalo e Ludmilla

"Perna Bamba" - Léo Santana e Parangolé

"Música do Carnaval" - Psirico

"Nego Doce" - O Kannalha

"Na Ondinha" - Oh Polêmico

"Pimenta Malagueta" - Xanddy Harmonia

"Liquitiqui" - Claudia Leitte

"Cama Repetida" - Léo Santana e Zé Felipe

"Bota pra virar" - Igor Kannário

"Corpo Elétrico" - Alinne Rosa

"A cor do amor" - Filhos de Jorge e Saulo

"Meu carnaval com você" - Bell Marques

“Ai Preta” - Lincoln