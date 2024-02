Sasha Meneghel troca beijos com namorado em trio de Ivete; veja | A TARDE

A modelo Sasha Meneghel e o seu namorado, o cantor João Lucas, foram flagrados trocando beijos em cima do trio da cantora Ivete Sangalo, no circuito Dodô (Barra-Ondina), em Salvador, neste sábado, 10.

Veja:

Além do casal, que desembarcou em Salvador na última sexta-feira, 9, a atriz Bruna Marquezine também estava no trio da dona do hit “Macetando” ontem.



Na sexta, eles marcaram presença no Bloco da Anitta, que também ocorreu no circuito Dodô.

João Lucas barrado

João Lucas foi barrado de entrar no trio elétrico de Ivete Sangalo e precisou da ajuda de Sasha para acessar o espaço. O caso aconteceu no último sábado, 10.

Em publicalção no X (antigo Twitter), ele falou sobre a situação. De acordo com ele, a situação não foi um problema, já que o segurança estava fazendo apenas o trabalho para o qual foi contratado. João Lucas ainda explica que estava sem pulseira de acesso ao trio.

“Saiu um vídeo de eu sendo barrado pelo segurança. Galera, vocês não têm ideia do que é isso aqui, o segurança fez o trabalho dele! Eu estava sem pulseira e ele não é obrigado a me conhecer. Está certo ele!”, escreveu.

saiu um vídeo de eu sendo barrado pelo segurança kkkkkkk glr, vcs não tem ideia o que é isso aqui, o segurança fez o trabalho dele! eu tava sem pulseira e ele não é obrigado a me conhecer. ta certo ele 🫶🏻 — João Lucas (@_joaolucasss_) February 11, 2024