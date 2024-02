Secretária avalia como positiva atuação da Saúde no Carnaval | A TARDE

A secretária de Saúde do Estado, Roberta Santana, avalia como positiva atuação das equipes de secretaria que trabalharam durante os dias de Carnaval de Salvador. De acordo com a gestora, o número de atendimentos de média e alta complexidade é considerado baixo em relação a quantidade de pessoas que estiveram nos circuitos.

"A gente sabe que trabalhar no universo de 11 milhões de foliões e ter, apenas, 127 ocorrências é um número que se relativizado pode ser considerado positivo. O que pese, nós trabalhamos sempre para que não tenha nenhum e o que a gente quer é que todo mundo possa sair com tranquilidade e na paz do circuito", disse Santana durante coletiva do Governo do Estado nesta quarta-feira, 14.

A secretária também que destacou o trabalho de testagem para DST's. "Nós tivemos 11 mil testes realizados de sífilis HIV e hepatites virais, uma incidência grande das sífilis, foram 236 casos positivos, sendo desses 199 de sífilis, 27 de HIV. Isso mostra a necessidade de uma atuação efetiva e fortalecimento dessas testagens rápidas nos postos de saúde, nas UBS, para que a gente intensifique o trabalho de prevenção".