"Sentimento de frustração geral", diz empresário do Ara Ketu | A TARDE

A decisão de não sair no Carnaval de Salvador foi tomada no último sábado, 27, em comum acordo entre todos os integrantes do Ara Ketu, explicou Cristiano Lacerda, empresário do grupo. Em conversa com o Portal A TARDE, ele detalhou o sentimento da banda, que só não esteve presente na folia momesca da capital antes, em 1993.

De acordo com Lacerda, o motivo foi o baixo cachê oferecido pelo poder público. Primeiro, pelo edital Ouro Negro, que classificou o Ara Ketu como um bloco iniciante e depois, pela Prefeitura de Salvador, que não atualiza a verba disponibilizada desde 2018.

“Imaginávamos que seria importante para o Carnaval de Salvador a volta do bloco Ara Ketu, não nos moldes tradicionais, muito mais como social. A gente não ia comercializar abadá, faríamos fazer troca por alimento não perecível, fazer caravanas do povo suburbano, mas a verba inviabilizou a nossa saída”.

O empresário diz que após o empecilho no edital do Estado, já havia tomado a decisão de que o bloco não sairia, mas acabou sendo chamado pelo poder municipal para conversar. Mas o valor para o desfile, no entanto, seria o mesmo de 2018, diferente do que havia sido acordado.

“A gente tomou um grande susto, porque a gente não imaginava nunca uma situação dessas. E então, decidimos no sábado que a gente não iria mais sair,. Durante o final de semana, ainda tiveram algumas ligações, entre outros prepostos, pedindo que a gente se acalmasse, que iria até resolver a situação, mas a gente está hoje na terça-feira, dia 30 de janeiro. A saída do Ara Ketu seria dia 8 de fevereiro, ou seja, daqui a menos de 10 dias e até então, a gente não sabe nada’.

“Nos últimos anos, nos foram destinados trios de péssima qualidade e horários horríveis, saindo 2 da manhã, 3 da manhã, só mesmo para poder cumprir a tabela e dizer que a gente saiu. E a gente resolveu que a gente tem o nosso valor, que nesses horários, nessas condições, e ainda por cima, pelo preço que eles estavam querendo pagar, que é o mesmo desde 2018. Era hora da gente abrir mão da folia e foi essa nossa decisão”, completa.

Salvador “de mão”

De acordo com Cristiano, o sentimento da banda é de frustração geral. O empresário conta que devido a algumas tratativas do carnaval, os próprios integrantes já haviam pedido antes para que o bloco deixasse a capital baiana “de mão”.

“Desde nós que fazemos parte da direção até o rol de o próprio artista, os músicos, a equipe técnica”. Eles [a equipe], inclusive, são muito solidários à nossa decisão por estarem com a gente durante esses anos todos e perceberem a desvalorização que é feita com um produto como o Ara Ketu por conta de equipamentos ruins, de horários ruins, e a gente, muitas vezes, ‘tá’ tocando até sem público por conta do horário que a gente sai. E eles, inclusive, já haviam me pedido para que deixassem o Salvador ‘de mão’, pedindo que a gente se fosse nessas condições que eles preferiam também não sair”.

Mas segundo ele, o que consola a banda é o sucesso em outras cidades do Brasil. Nas redes sociais, muitos foliões lamentaram a ausência do Ara na folia de Salvador. Em comentário na postagem do perfil do Grupo A TARDE, o ator Luis Miranda disse que a situação é uma "vergonha". "Vergonha para a cidade, pois sabemos os cachês pagos para atrair estrelas brasileiras que em nada tem haver com a história do carnaval de salvador. Os artistas ricos deveriam se unir para que o bloco saia".

“A banda, graças a Deus, toca no Brasil todo, basta a gente sair de Salvador, que é recebido com muita dignidade, com muito carinho em qualquer local que a gente venha a tocar e eles como músicos, não falo somente de Dan [Miranda, vocalista], mas eu falo da banda geral, eles tem muita diferença de tratamento que é dado aqui na nossa casa, para fora”, finalizou Lacerda.

Posicionamento

Em contato com a reportagem do Portal A TARDE, o Governo do Estado, via Secretaria de Cultura (Secult) afirmou que há meses, tentou diálogo com o grupo para tentar garantir a sua participação no Carnaval de 2024. "A equipe técnica da SecultBa deu suporte contábil e jurídico para que o Araketu conseguisse realizar a inscrição no programa Ouro Negro. O edital leva em consideração critérios objetivos relacionados aos Blocos Afro, Afoxés, Blocos de Samba, de Reggae e de Índio e, como foi a primeira vez que o Araketu se inscreveu, recebeu uma pontuação que o colocava em uma faixa para receber um valor específico".

"O bloco não foi desclassificado, mas declinou do apoio por conta do valor que receberia a partir da pontuação alcançada no certame. A SecultBa lamenta a desistência do Araketu ao programa de fomento e continua mantendo respeito e apoio aos Blocos Afro que muito contribuem com o desenvolvimento sociocultural de suas comunidades em toda Bahia", informou o órgão.

A Prefeitura de Salvador ainda não respondeu ao nosso contato. O espaço segue aberto.