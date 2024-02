Sepromi faz ações de combate ao racismo durante Carnaval | A TARDE

A Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi), vai realizar uma ação no Carnaval 2024, com o objetivo de intensificar o trabalho de combate ao racismo, apoio aos blocos de matriz africana, além de um trio sem cordas que celebra o protagonismo das mulheres negras.

“Vamos realizar um carnaval que valorize a beleza, a pluralidade e a diversidade da cultura baiana, mas que também ofereça proteção aos direitos. O Governo do Estado estará mobilizado para assegurar uma festa que não tenha espaço para violação de direitos de crianças e adolescentes, de mulheres, da população negra, para nenhum crime de intolerância religiosa”, pontuou a titular da Sepromi, Ângela Guimarães.

Entre os dias 08 e 13 de fevereiro, a unidade móvel do Centro de Referência Nelson Mandela vai estar na Praça Municipal, no Centro Histórico de Salvador. Haverá atendimento também no Plantão Integrado dos Direitos Humanos, localizado na Avenida Carlos Gomes, e nos postos fixos instalados na Avenida Milton Santos e no Campo Grande.

Nesses locais, equipes compostas por advogados, psicólogos e assistentes sociais estarão à disposição para receber denúncias de violações raciais e religiosas, sempre das 10h às 22h. O objetivo é acolher as vítimas, oferecendo orientações e apresentando a rede de atendimento aos atingidos pelos crimes. As ocorrências poderão ser registradas também por meio dos telefones do Centro, (71) 3117-7448, e da Ouvidoria Geral do Estado, 0800-2840011.

Campanha

As ações de promoção da igualdade racial na maior festa popular do planeta incluem ainda a campanha educativa “Aqui o racismo pula fora”. O intuito é combater a discriminação racial, divulgar os canais de denúncia e estimular a cultura de paz.

A campanha contará com outdoors espalhados por Salvador, projeções nos trios e palcos, peças para redes sociais, além de ventarolas e praguinhas que serão distribuídas em todos os circuitos da folia, inclusive no carnaval dos bairros (Cajazeiras, Itapuã, Boca do Rio, Plataforma, Pau da Lima, Periperi, Liberdade e Nordeste de Amaralina). Haverá ativação também na saída dos grandes blocos do Programa Ouro Negro, no aeroporto e na rodoviária.