Sesab faz ações preventivas em postos de testagem rápida para IST | A TARDE

O folião que passa próximo ao circuito Barra/Ondina conta com dois postos de testagem rápida para IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis). Um está instalado na avenida Milton Santos, em Ondina, e outro na avenida Centenário, com capacidade para realizar até dois mil atendimentos por dia.

Além de testagem rápida para detecção de HIV, sífilis e hepatites virais, os postos de testagem oferecem serviços de assistência social, e início do tratamento contra a Sífilis, uma novidade este ano.

A meta, de acordo com a secretaria, é distribuir cerca de um milhão de preservativos para os foliões durante o Carnaval. Uma ação preventiva da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab).

“Prevenção é extremamente importante, principalmente nesses momentos de grandes festas populares. Tem que se divertir, mas também é preciso se proteger. A nossa meta é distribuir mais de um milhão de preservativos. Temos que estar onde o folião está”, afirmou Eleuzina Falcão, coordenadora de Doenças Transmissíveis da Sesab.

Hospital da Mulher

O Hospital da Mulher oferece serviços gratuitos às mulheres vítimas de violência. De acordo com a Diretora Médica do Hospital, Jamile Martins, nos últimos sete anos, mais de 1.300 novos casos foram registrados na unidade.

Hospital da Mulher oferece serviços gratuitos às mulheres vítimas de violência | Foto: Fernanda Maia | Divulgação

No Carnaval, esses serviços estão intensificados para combater a violência contra a mulher. Para isso, foram montados dois pontos de atendimento, um em Ondina e outro no Centro Histórico.

“Estamos com dois postos, para fazer essa sensibilização de orientação sobre violência sexual e, se identificado algum caso, fazemos o encaminhamento para a unidade hospitalar. As mulheres que chegam aqui são recebidas pelo serviço de atendimento integral à mulher em situação de violência sexual”, explicou Jamile Martins, diretora médica do Hospital da Mulher e Coordenadora do Serviço AME.