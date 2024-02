Silvio Humberto garante oposição com equilíbrio e serenidade na Câmara | A TARDE

Novo líder da bancada de oposição na Câmara Municipal de Salvador (CMS), o vereador Silvio Humberto (PSB) garantiu que fará atuação de liderança com equilíbrio e serenidade na Casa. Vereador visitou a sede do bloco Ilê Ayê neste sábado, 10, no Curuzu.

“Eu tenho pautado minha atuação política com muito equilíbrio, com muita serenidade e buscando construir pontos mais dentro do princípio que nós defendemos. Nós temos visões antagônicas sobre a cidade que se manifesta nas votações, mas também nós temos a serenidade ou o amadurecimento político daquilo que nós identificamos, que é importante para a cidade, que nós que temos convergência nós portamos. Então, o primeiro semestre vai ser isso, os acordos a serem firmados, serem cumpridos. No segundo momento, você sabe que no segundo semestre, julho, agosto, setembro é o tempo da eleição. Então, cada um vai correr, defender o que acredita e nós vamos trabalhar para vencer as eleições na cidade", explicou Silvio.

Especulado como possível nome para vice na candidatura do grupo governista à Prefeitura, Silvio desconversou e garantiu que decisão será do partido, comandado pela deputada federal Lídice da Mata.

“O PSB é um partido que tem quadro. Eu tenho uma história na cidade que tinha colocado meu nome como pré-candidato. Eu tenho repetido o que já esteve por séculos, tem se colocado por décadas. Eu sinto que agora já esteve por dias e agora está por horas. Então, é do jogo, da política, a gente se colocar, se fazer protagonista. E nós entendemos que eu estou disponível, mas entendo que você precisa fazer uma correlação de forças. Isso é construção. Nós estamos jogando um xadrez político. Você não pode entrar como se estivesse jogando damas", pontuou.