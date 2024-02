Sílvio Humberto faz primeiro discurso como líder da oposição na Câmara | A TARDE

O vereador de Salvador, Sílvio Humberto (PSB), assumiu a liderança da bancada de oposição da Câmara Municipal (CMS). Em sua primeira manifestação oficial, que ocorreu na tarde da segunda-feira, 5, durante a 1ª Sessão Ordinária do ano, subsequentemente à reabertura dos trabalhos legislativos na última sexta, 2, o parlamentar expressou suas ideias para o ano.



A sessão foi aberta pelo presidente da Casa, o vereador Carlos Muniz (PSDB), e teve como condutor o vereador Isnard Araújo (PL), que estendeu congratulações à bancada de oposição pela escolha de Sílvio.

“Representa uma experiência bem-sucedida de gerir de forma coletiva a bancada de oposição da Câmara, que adota a prática de rotatividade na liderança”, declarou Sílvio, que sucede Laina Crisóstomo (PSOL), integrante do mandato coletivo Pretas por Salvador.

Em seu discurso, o edil discorreu sobre as disparidades sociais em Salvador e inseriu na discussão a condição dos trabalhadores ambulantes durante o Carnaval. Solicitou, ainda, o encaminhamento do projeto que visa à revisão do Plano Diretor de Planejamento Urbano (PDDU).

A vereadora Marta Rodrigues (PT) saudou o novo líder de sua bancada, depositando em sua atuação esperanças para este ano, que se apresenta marcado pelas eleições municipais. Abordou, também, a mensagem do prefeito Bruno Reis, proferida na reabertura dos trabalhos legislativos, exprimindo preocupação pela ausência de menção ao PDDU.