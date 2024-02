Sílvio Humberto assume liderança da oposição e celebra rodízio | A TARDE

Novo líder da bancada de oposição na Câmara Municipal de Salvador (CMS), substituindo a vereadora Laina Crisóstomo (PSOL), o vereador Sílvio Humberto esteve presente na abertura dos trabalhos da Casa nesta sexta-feira, 2, e endossou a realização do rodízio dos camaristas na posição.

A mudança faz parte de um acordo vigente entre os parlamentares para o rodízio da liderança, iniciada em 2021, com a vereadora Marta Rodrigues (PT), seguida de Augusto Vasconcelos (PCdoB) em 2022 e Laina em 2023.

"Nós já experimentamos isso antes e é uma proposta de que somos partidos parceiros e que a alternância é salutar e com algo que nós consideramos importante, que é a equidade de gênero. Podem observar que tivemos Marta, Augusto, Laina e agora sou eu", pontuou.

Sílvio Humberto, que está no seu terceiro mandato seguido na vereança, projetou uma relação "saudável e política" com o Executivo e endossou o desejo do líder da situação, o vereador Kiki Bispo (União Brasil), de promover um "embate saudável" no espaço.

“Seguiremos o jogo da democracia. O que consideramos que tem acordo será votado, com escuta e diálogo. Não acredito na política sem o diálogo, embora tenhamos visões antagônicas sobre a cidade. E as propostas da oposição têm sempre como objetivo melhorar os projetos que saem do governo municipal”, disse.