Câmara de Salvador abre trabalhos legislativos para 2024 | A TARDE

Os trabalhos legislativos do ano de 2024 foram iniciados nesta sexta, dia de Iemanjá, na Câmara Municipal de Salvador após sessão solene no Plenário Cosme de Farias.

Presidente da Casa, o vereador Carlos Muniz conduziu a abertura e destacou a atuação dos vereadores, sobretudo os da situação, na gestão municipal no ano de 2023.

“Tivemos um ótimo desempenho no ano que passou, consolidando a Câmara de Salvador como um poder independente e atuante. Foram sancionadas pelo prefeito Bruno Reis 114 leis, incluindo de parlamentares e do próprio Poder Executivo. Aprovamos 29 matérias do Executivo e 87 projetos de vereadores”, informou Muniz. “Devolvemos ao Poder Executivo quase R$ 16 milhões, demonstrando respeito à coisa pública. E revertendo esse estorno para o bem da população soteropolitana, que vai se beneficiar com obras e serviços”.

A sessão contou com a presença do prefeito Bruno Reis (União Brasil), que fez a leitura da mensagem do Executivo e promoveu um balanço da sua gestão em 2023, além de falar das expectativas para 2024.

“Quero agradecer à Câmara pelo seu papel de liderança na realização de tantos avanços na vida da cidade. Agradecer a parceria, a confiança”, disse o prefeito.



Neste ano, a casa contará com um novo líder de oposição, o vereador Sílvio Humberto (PSB), enquanto o líder da situação, o vereador Kiki Bispo (União Brasil), foi mantido pelo prefeito Bruno Reis.



Além do presidente Carlos Muniz e Bruno Reis, a mesa da sessão solene reuniu a procuradora-geral do Ministério Público da Bahia, Norma Angélica Cavalcanti; a vice-prefeita, Ana Paula Mattos; a subdefensora-geral da Defensoria Pública da Bahia, Soraia Ramos; o primeiro secretário da Câmara Municipal de Salvador, vereador Isnard Araújo (PL); o segundo secretário da Câmara Municipal de Salvador, vereador Ricardo Almeida (PSC); e o decano da Câmara Municipal de Salvador, vereador Edvaldo Brito (PSD).