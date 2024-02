Bruno destaca novos empréstimos e promete teleférico no Subúrbio | A TARDE

Durante seu discurso na Câmara Municipal de Salvador, em cerimônia que marca o início dos trabalhos legislativos em 2024, nesta sexta-feira, 2, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) fez promessas para este ano e falou sobre os feitos de sua gestão, que começou em janeiro de 2021.



"De minha parte, continuarei honrando, com meu trabalho, a população que me honra com sua confiança. Seguirei mudando Salvador para melhor. Mas também querendo que uma coisa nunca mude: a alma dessa cidade, feita de luta, liberdade e alegria", discursou.

Estão em negociação cinco novas operações de crédito, que poderão aportar R$ 2 bilhões para a Prefeitura de Salvador, além da conclusão de algumas obras. Entre elas, estão o teleférico do Mané Dendê, no Subúrbio, o segundo eletroterminal de recarga para ônibus elétrico e as articulações viárias da BA-528 (Estrada do Derba) com as artérias do Subúrbio.

Outras ações que devem contemplar a população, ainda no primeiro semestre, estão a entrega do Centro de Atendimento Educacional Especializado, em pareceria com a Associação de Amigos do Autista da Bahia (AMA-BA), novas salas de atendimento especializado em 31 escolas municipais, inauguração do BRT até a Estação da Lapa, com aquisição de 58 novos ônibus, estendidos e articulados, além da entrega dos novos Museu da Misericórdia, Casa dos Espetáculos e a Escola de Arte e início as obras do Novo Teatro Vila Velha e do Cine Excelsior.

Para o prefeito, os grandes desafios para gerar emprego envolvem melhorar a infraestrutura, facilitar o ambiente de negócio e qualificar a mão-de-obra.



“Tenho certeza que 2024 será o melhor ano da nossa gestão. Efetivamente, muitos projetos, programas e ações que plantamos ao longo desses três anos nós vamos colher. Temos números expressivos para apresentar em todas as áreas”, disse.

Geração de emprego

Como maior desafio da gestão, Bruno elegeu em seu discurso a geração de emprego para a capital baiana. “É revelador que a empregabilidade esteja tão presente nas nossas políticas sociais. Porque, para mim, o melhor programa social é o desenvolvimento econômico gerador de emprego e renda. E quais são os grandes desafios econômicos de Salvador que estamos enfrentando para gerar emprego? São três: melhorar a infraestrutura, facilitar o ambiente de negócio e qualificar a mão-de-obra”, disse.



Bruno ressaltou ainda que a capital possui autonomia financeira, com as receitas próprias superando as receitas de transferências, 57,5% e 42,5%, respectivamente. O prefeito fez questão de lembrar que os gastos com Educação e Saúde são cerca de R$ 400 milhões maior do que o exigido pela Constituição: “Os gastos com investimentos somaram R$1,5 bilhão, novo marco histórico. Ou seja, em 2023, 14% de toda a receita do município foi aplicada em obras e ações para a população”.



“Temos, portanto, plenas condições de seguir em frente. E se fizemos tanto pegando o pior momento da pandemia, imagine agora que estamos no nosso melhor. De minha parte, continuarei honrando, com meu trabalho, a população que me honra com sua confiança. Seguirei mudando Salvador para melhor. Mas também querendo que uma coisa nunca mude: a alma dessa cidade - feita de luta, liberdade e alegria”, finalizou o prefeito de Salvador.