Sinho, Azzaração e DJ Márcio animam 3º dia do Carnaval de Imbassaí | A TARDE

O terceiro dia do Carnaval de Imbassaí levou animação à praça dos artistas, centro da região, com participação de foliões fantasiados.

Sinho Lima e banda Azaração animaram a festa no palco, seguidos pelo DJ Márcio Azevedo. No domingo, a programação contou com Tiago Lisboa, Samba da 7E e novamente DJ Márcio Azevedo.

O Carnaval de Imbassaí continua até a terça-feira, 13, oferecendo diversão para toda a família.

A folia é organizada pela Secretaria de Cultura, Comunicação e Esporte de Mata de São João.