Telão do trio de Daniela Mercury exibe bronca dada em folião | A TARDE

"Abre, fecha. Vá se lascar", esta foi a frase exibida no trio elétrico da cantora Daniela Mercury, nesta terça-feira, 13, último dia do Carnaval, no circuito Osmar (Campo Grande). A frase faz referência a um sermão dado em um folião que mandou a mandou a cantora 'calar a boca' durante sua perfomance, na Barra.

Na ocasião, a artista perdeu a paciência com um folião. O momento foi registrado em vídeo.

A frase foi exibida ao fim do show da artista, na Praça Castro Alves, nesta noite. Outros trechos exibidos no veículo foram "abre, fecha, vai procurar o que fazer", "abre, fecha, fica enchendo o meu saco".

Veja: