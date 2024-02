Tourinho prestigia saída do Ilê e fala sobre obras na sede do bloco | A TARDE

Abrindo os caminhos para a valorização dos blocos afros no Brasil, o Ilê Aiyê inicia a sua participação no Carnaval de Salvador, neste sábado, 10. A celebração dos 50 anos do primeiro bloco afro do Brasil conta com a presença do secretário municipal da Cultura e Turismo (Secult), Pedro Tourinho. Para o gestor, a festa também estreita as relações entre o governo municipal e o grupo.

“A gente tem estado muito próximo do Ilê. [...]. Então, hoje a gente também está aqui para celebrar o fortalecimento das relações e estar cada vez mais presente aqui no Curuzu”, afirmou Tourinho, antes da saída do bloco, na Senzala do Barro Preto, no bairro da Liberdade.

A gestão do prefeito Bruno Reis (União Brasil) vem somando esforços para qualificação da sede do grupo, dentre eles, estão o anúncio da reforma da escola, como citou o titular da Secult.

“Vamos reformar a escola, climatizar a sede do Ilê, o que a gente vem fortalecendo. O Carnaval é consequência de um trabalho do ano inteiro”, frisou.

Admirador do Ilê, Tourinho diz que o sábado de Carnaval no Curuzu é voltado para “fortalecer a ancestralidade da cidade e comemoração”.