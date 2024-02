Sede e escola do Ilê Aiyê passarão por reformas | A TARDE

Sede do “Mais Belo dos Belos”, a Senzala do Barro Preto vai ser reformada e receber diversos investimentos da Prefeitura de Salvador. O pacote de ações foi divulgado na manhã desta terça-feira, 23, no lançamento do Carnaval 2024.

Além da reforma da sede do Ilê Aiyê, também está prevista uma revitalização da Escola Mãe Hilda, cuja ordem de serviço foi assinada já durante o evento. De acordo com o prefeito Bruno Reis, a Senzala vai ser climatizada e ganhar tratamento acústico.

“A climatização de toda a Senzala, que vai fazer todo o tratamento acústico, que vai reformar toda a instituição, vamos dar aqui agora, sendo autorizado, para que possa imediatamente a gente promover a contratação da empresa que vai executar todas as obras”.

Conforme o gestor, também está prevista uma parceria socioeducativa junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Renda (Semdec) e a Fundação Cidade Mãe para promoção de cursos voltados para a arte e cultura na Senzala. Ele afirmou que as ações são permanentes e irão além do carnaval.

“Nós vamos implantar um centro para atender as crianças no contraturno, promover aqui diversos cursos de qualificação de mão de obra, cursos esses, explorando essa nossa potencialidade, a criatividade que o baiano tem, mas em especial na área da música, na área da arte, na área da dança, na área do teatro. Então vamos fazer esses cursos aqui. Portanto, é uma parceria permanente. Não é apenas o apoio para o momento de carnaval, o momento que os blocos estão em evidência, mas o carnaval passa e o trabalho tem que continuar”.

Representatividade

Presente no lançamento, Antônio Carlos dos Santos Vovô, o Vovô do Ilê, ressaltou a necessidade de cachês justos para os blocos afro, equiparados aos de estrelas internacionais que se apresentam em Salvador.

“Nós também somos bandas reconhecidas internacionalmente, bloqueamos os espaços onde nós nos localizamos e só que o dinheiro fica aqui, porque cada bloco tem atividade”.

O presidente do Ilê também falou sobre a falta de atividades culturais nas comunidades, destacou a importância do trabalho na educação anti-racista e ainda pediu por mais governantes pretos.

“Ele [o bloco] fez esse resgate da autoestima do povo negro, de você se encostar, de você não se achar feio, de você ter coragem de usar roupas coloridas. Salvador realmente precisa mostrar sua cara preta, e o prefeito também, está chegando com algumas emissões aí, mas eu quero ver esse secretariado também mais preto, mais colorido”.

Segundo a prefeitura, para a festa deste ano, o Município está investindo mais de R$8 milhões nos blocos Afro e Afoxés, além de apoiar 130 entidades de matriz africana independentes.

Além do investimento direto, a Prefeitura isenta as entidades de tributos como ISS, IPTU e TFF. “Antigamente, se cobrava dos blocos até taxa de licenciamento para desfilar. Agora a isenção está na lei. Independentemente de quem venha a ser o prefeito, jamais os blocos Afro vão precisar pagar qualquer valor para desfilar, levar sua beleza para a Avenida. Isso, sim, é valorizar a história. Porque estamos cheios de discurso, promessas, palavras que se perdem ao vento”, disse Bruno Reis.