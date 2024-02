Trios de Ivete Sangalo e Bell Marques serão transmitidos nas redes | A TARDE

O Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos, retorna para o Carnaval de Salvador com o CarnaKwai. A plataforma fará uma cobertura especial e ao vivo, de dois dos maiores trios elétricos da Bahia no circuito Barra-Ondina: o Bloco Vumbora, de Bell Marques (10/02), e o Bloco Coruja, de Ivete Sangalo (11/02).

Os usuários poderão curtir e participar da saída dos blocos com a transmissão ao vivo pelo perfil oficial dos artistas no aplicativo. Além disso, o CarnaKwai baiano vai contar novamente com a participação da influencer Lumena Aleluia como embaixadora do app.

Em seu perfil oficial no Kwai, ela trará conteúdos e transmissões ao vivo diretamente dos trios elétricos de Bell Marques e Ivete Sangalo, e também do Camarote Brahma – em que irá participar de entradas especiais diretamente do estúdio da empresa de dança FitDance no local (entre os dias 8 e 13/02) —, além de registrar a folia que acontece pelas ruas da cidade.