Vendedores ambulantes esperam aumentar vendas com pré-carnaval | A TARDE

A largada para a época mais esperada do ano para os amantes da folia foi dada neste sábado, 3, com a abertura do Fuzuê. Junto com a chegada de milhares de foliões e turistas, é aguardado o aumento das vendas para ambulantes que já estão a postos no circuito do Farol da Barra.

Dona Iraci Carvalho está há quatro dias com seu isopor instalado no circuito e está ansiosa para os seis dias de folia carnavalesca.

“Ontem eu fui pro Rio Vermelho, deixei uma pessoa aqui guardando o lugar. Eu retornei e tô aqui aguardando. Espero ficar esses 15 dias, com certeza, pedindo a Deus que eu aguente, por causa da idade, mas com Deus na frente, tudo dá certo. Quero vender muito, tenho muitos planos, e pretendo ganhar um dinheirinho pra fazer muita coisa ainda”, diz a vendedora ambulante.

Tainá Oliveira também é vendedora e diferente de Dona Iraci, está apenas no circuito Barra-Ondina. Ela também faz planos para o dinheiro que arrecadar com as vendas. “Estou desde ontem aqui. A expectativa agora é vender muito nesse pré-carnaval”