Vistoria eletrônica de acesso às zonas do Carnaval começa nesta quinta | A TARDE

Começa nesta quinta-feira, 08, a fiscalização eletrônica do acesso de veículos às zonas de restrição no entorno dos circuitos do Carnaval, por meio dos 15 portais instalados pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

As vistorias diárias, que sempre vão acontecer das 13h até às 5h do dia seguinte, seguirão até a madrugada da Quarta-feira de Cinzas, 14. Segundo a Transalvador, no período oposto, das 5h às 13h, as vias são liberadas para todos os veículos.



Para evitar engano, os condutores poderão contar com um recurso informativo luminoso antes de ultrapassar os portais. Haverá letreiros que indicarão ao motorista se seu veículo tem permissão de acesso ou não. Quando houver, uma luz verde acenderá ao lado da palavra OK. Quando não, uma luz vermelha indicará proibição, ao lado da expressão NÃO OK.