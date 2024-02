Werner diz que diminuição de pistolas d´água é fruto de ação conjunta | A TARDE

O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, exaltou o resultado da ação conjunta de forças do Estado, em relação aos itens proibidos que oferecem risco aos foliões durante o Carnaval, entre eles as pistolas d´água que foram proibidas nos circuitos do Carnaval da Bahia, após promulgação de um Projeto de Lei da deputada estadual Olivia Santana (PCdoB), pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).

"Fruto de uma lei que foi regulamentada e visa diminuir atos de machismo e misogínia. Foram diversas secretarias envolvidas no trabalho e percebemos que houve a diminuição de ítens proibidos nos circuitos, após apreensão de 4.500 objetos proibidos". afirmou.

Questionado sobre quantas pistolas estavam entre os 4.500 ítens proibidos, o secretário disse não ter recebido ainda o balanço específico para a quantificação.

"Não recebemos ainda esses dados, porém podemos identificar um número mínimo de pistolas d`água. O que observamos na totalidade foi a apreensão de objetos perfuro-cortantes que levam um risco de maior gravidade às pessoas", finalizou.