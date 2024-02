“Yasmin, olhe para mim”, Escandurras lança hit para Davi Brito | A TARDE

Psiu! O avassalador sucesso do soteropolitano Davi Brito no Big Brother Brasil vem proporcionando música para os cantores de pagodão, dessa vez, Escandurras cantou a música neste domingo (11), durante o Circuito Osmar, no Campo Grande, especialmente sobre a participação do baiano no BBB 24.

“Yasmin, olhe para mim”, diz parte da letra fazendo referência a expressão falada por Davi durante conversa com a modelo. Escandurras colocou todos presentes no circuito de Carnaval para cantar a nova música em homenagem ao baiano.

Anteriormente, La Fúria também lançou uma música para Davi, mas com outro enredo. A letra composta por Bruno Magnata tem como intenção gastar a frase ‘Calma, calabreso’, dita pelo baiano durante treta com Lucas Henrique.