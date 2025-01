10 séries e filmes que marcaram 2024 e onde assisti-los

Top filmes e séries que mais marcaram o ano - Foto: Divulgação

Com o fim de 2024 se aproximando, não poderia faltar a retrospectiva do Cineinsite A TARDE, destacando os filmes e as séries que mais marcaram o ano. Apesar da presença de alguns fracassos de bilheteria e de crítica, 2024 surpreendeu com uma variedade de produções inovadoras, tanto no cinema quanto na televisão.

Leia mais:

>> ‘Ainda Estou Aqui’ é indicado ao Critics Choice Awards 2025

>> Festival baiano de animação e games divulga vencedores; confira

>> Ator premiado será Patrick Bateman em remake de ‘Psicopata Americano’

Um dos grandes destaques do ano foi ‘Ainda Estou Aqui’, uma obra do cinema nacional que emocionou o público com sua narrativa sensível e profunda sobre o período da ditadura militar no Brasil, superando todas as expectativas para uma produção brasileira.

2024 também brilhou no universo das animações, com sequências aguardadas como ‘Divertida Mente 2’ e ‘Meu Malvado Favorito 4’, que encantaram espectadores de todas as idades. O gênero de terror, por sua vez, consolidou seu espaço ao alcançar êxito tanto nas bilheterias quanto em indicações nas principais premiações, reafirmando o potencial do gênero.

O ano também foi marcado por séries de grande impacto, tanto em crítica quanto em audiência. Um dos destaques foi a minissérie da Netflix 'Bebê Rena', baseada em fatos reais, que conquistou o público com sua trama emocionante sobre perseguição.

Em contrapartida, a HBO brilhou com a estreia da segunda temporada de 'A Casa do Dragão', spin-off de 'Game of Thrones', que se consolidou como um dos maiores sucessos de audiência na plataforma de streaming Max. Outro sucesso foi Pinguim, spin-off de The Batman, que cativou os espectadores com a atuação de Colin Farrell e uma trama envolvente que explorou o submundo de Gotham, garantindo indicações a prêmios importantes.



Confira abaixo os filmes e séries que marcaram 2024:



Filmes

10. FURIOSA: UMA SAGA MAD MAX

O filme épico e pós-apocalíptico, é repleto de cenas de ação de tirar o fôlego | Foto: Divulgação

O quinto filme de uma das maiores franquias do cinema, 'Furiosa: Uma Saga Mad Max' inicia a lista com força total. Este épico pós-apocalíptico, repleto de cenas de ação de tirar o fôlego e com uma performance marcante de Anya Taylor-Joy, conquistou 87% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e liderou as bilheteiras em seu primeiro fim de semana de exibição.



A trama se passa cerca de 45 anos após o colapso do planeta. A jovem Furiosa é capturada por uma poderosa horda de motoqueiros comandada pelo senhor da guerra Dementus. Viajando pelo Wasteland, eles encontram a Cidadela, governada pelo imortal Joe. Enquanto os dois tiranos disputam o controle, Furiosa se vê em uma luta incessante para retornar ao seu lar.

Onde assistir: Max

Veja o trailer:

9. RIVAIS

O filme foi um sucesso de crítica e garantiu quatro indicações no Globo de Ouro | Foto: Divulgação

O filme dirigido pelo aclamado diretor Luca Guadagnino, foi um sucesso de crítica e garantiu quatro indicações no Globo de Ouro e no Critics Choice Awards, além de conseguir 88% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. O filme, que mistura esporte, romance e rivalidade, conseguiu conquistar o coração do público e prender a atenção dos espectadores em sua duração de 2h11m - conquistando até mesmo os que não conhecem as regras de uma partida de tênis.



A trama retrata a história de uma treinadora e ex-prodígio de tênis, cuja estratégia para ajudar o marido tenista toma um rumo inesperado quando ele precisa enfrentar seu antigo melhor amigo, que também é o ex-namorado dela, no ATP Challenger Tour.



Ondeassistir: Prime Video

Veja o trailer:

8. MEU MALVADO FAVORITO 4

Ao longo de sua exibição, arrecadou mais de R$ 130 milhões no Brasil | Foto: Divulgação

O filme chegou aos cinemas quebrando recordes e conquistando o público, reafirmando o sucesso da franquia. Com mais de 1,5 milhão de espectadores na estreia no Brasil, o filme teve a maior abertura da série de filmes no país. Ao longo de sua exibição, arrecadou mais de R$ 130 milhões e foi assistido por quase 7 milhões de pessoas no Brasil, tornando-se o maior sucesso da distribuidora Illumination no Brasil, conseguindo desbancar o filme anterior como o mais visto da franquia.



Em Meu Malvado Favorito 4, Gru e sua família ganham um novo integrante, Gru Jr., que promete trazer confusões. Enquanto se adapta à nova dinâmica familiar, Gru enfrenta o perigoso Maxime Le Mal, recém-fugido da prisão, e sua namorada Valentina. Ao lado dos Minions e da carismática Poppy, a família encara desafios que misturam aventura, humor e novas descobertas.

Veja o trailer:

7. ALIEN: ROMULUS

O filme de terror e ficção científica marcou o ano com um sucesso de bilheteria | Foto: Divulgação

O filme de terror e ficção científica marcou o ano com um sucesso de bilheteria. A produção arrecadou mais de US$ 330 milhões globalmente, um feito ainda mais impressionante considerando seu orçamento de apenas US$ 80 milhões. O filme tornou-se a segunda maior arrecadação da franquia Alien, atrás apenas de ’Prometheus'. Sob direção de Fede Álvarez, 'Alien: Romulus' trouxe uma nova abordagem ao universo da franquia, equilibrando nostalgia com inovações, e se firmou como um dos grandes destaques do ano ao receber uma indicação ao Globo de Ouro.



O longa conta a história de um grupo de jovens colonizadores espaciais que se aventuram nas profundezas de uma estação espacial abandonada. Lá, eles descobrem uma forma de vida aterrorizante, forçando-os a lutar por sua sobrevivência.



Onde assistir: Disney+



Veja o trailer:

6. GLADIADOR II

O filme conseguiu reafirmar o impacto duradouro da obra original | Foto: Divulgação

O filme conseguiu reafirmar o impacto duradouro da obra original, consolidando-se como um dos sucessos de 2024. Dirigido por Ridley Scott, o filme arrecadou mais de US$ 320 milhões nas bilheterias mundiais e fez história ao se tornar a maior estreia internacional da carreira de Ridley Scott. Além disso, ‘Gladiador 2' garantiu duas indicações ao Globo de Ouro, incluindo a de Melhor Ator Coadjuvante para Denzel Washington, cuja performance recebeu aclamação e foi considerada um dos destaques do longa.



O filme se passa anos após Lucius testemunhar a morte de seu venerado herói, Maximus, às mãos de seu tio. Quando sua casa é conquistada pelos tirânicos imperadores que governam Roma com mão de ferro, Lucius é forçado a entrar no Coliseu. Consumido por um profundo sentimento de revolta e com o destino do Império em jogo, ele precisará confrontar seu passado para encontrar a força necessária para restaurar a honra e a glória de Roma, trazendo esperança ao seu povo em tempos sombrios.

Veja o trailer:

5. DIVERTIDA MENTE 2

A sequência se tornou a maior bilheteria da história do cinema brasileiro | Foto: Divulgação

A sequência da aclamada animação, se tornou a maior bilheteria da história do cinema brasileiro arrecadando mais de R$ 358 milhões, superando o recorde de ‘Vingadores: Ultimato’. E fez história ao ter a maior estreia de uma animação no Brasil.



O filme se passa após um salto temporal, Riley se encontra mais velha, passando pela tão temida adolescência. Junto com o amadurecimento, a sala de controle também está passando por uma adaptação para dar lugar a algo totalmente inesperado: novas emoções. As já conhecidas, Alegria, Raiva, Medo, Nojinho e Tristeza não têm certeza de como se sentir quando novos inquilinos chegam ao local.

Onde assistir: Disney+



Veja o trailer:

4. DUNA: PARTE 2

A sequência arrecadou mais de US$ 700 milhões em bilheteria global | Foto: Divulgação

‘Duna: Parte 2’ reafirmou o impacto da saga dirigida por Denis Villeneuve, consolidando-se como um dos maiores sucessos cinematográficos de 2024. A sequência épica arrecadou mais de US$ 700 milhões em bilheteria global, atraindo mais de 1 milhão de espectadores no Brasil.



Nas premiações, ‘Duna: Parte 2’ conquistou 10 indicações no Critics’ Choice Awards, incluindo as categorias principais de Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Roteiro Adaptado. O longa, que recebeu 98% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, foi exaltado por sua habilidade de equilibrar narrativa e espetáculo visual, com uma montagem precisa, uma fotografia deslumbrante e uma trilha sonora magistral que se complementam para criar uma experiência imersiva e épica.

No filme, Paul Atreides se une a Chani e aos Fremen enquanto busca vingança contra os conspiradores que destruíram sua família. Enfrentando uma escolha entre o amor de sua vida e o destino do universo, ele deve evitar um futuro terrível que só ele pode prever.

Onde assistir: Max

Veja o trailer:

3. DEADPOOL & WOLVERINE

A produção conquistou o público ao combinar o humor sarcástico de Deadpool com a brutalidade de Wolverine | Foto: Divulgação

‘Deadpool e Wolverine’, se tornou o primeiro filme da Marvel Studios com classificação +18 a ultrapassar a impressionante marca de US$ 1 bilhão em bilheteria global, consolidando-se como o segundo filme de 2024 a alcançar esse feito. Além disso, o filme se tornou a maior bilheteria para maiores de 18 anos da história, superando ‘Coringa’ (2019).



Combinando o humor sarcástico de Deadpool com a brutalidade característica de Wolverine, a produção conquistou o público, sendo aclamada por sua abordagem ousada e pela química explosiva entre os protagonistas. O sucesso também foi refletido nas premiações: 'Deadpool & Wolverine' garantiu 10 indicações no Saturn Awards, incluindo Melhor Filme de Ação e Melhor Ator para Ryan Reynolds e Hugh Jackman.

No longa, Wade Wilson, em busca de propósito, é sequestrado por uma organização que opera fora do espaço-tempo. Oferecido um lugar no universo Marvel, ele descobre que isso exige destruir seu próprio planeta. Para evitar a catástrofe, Deadpool une forças com Wolverine, embarcando em uma missão caótica para salvar a Terra e enfrentar desafios no multiverso.

Onde assistir: Disney+

Veja o trailer:

2. A SUBSTÂNCIA

O longa foi amplamente elogiado por sua abordagem provocativa e original | Foto: Divulgação

O filme 'A Substância’ rapidamente se tornou um dos maiores sucessos do ano, conquistando tanto o público quanto a crítica com sua narrativa impactante e visual arrebatador. Com 90% de aprovação no Rotten Tomatoes, o longa foi amplamente elogiado por sua abordagem provocativa e original. Dirigido por Coralie Fargeat, o filme estreou com aclamação no Festival de Cannes, onde foi premiado como Melhor Roteiro, e rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando discussões sobre sua trama instigante.



A obra traz Demi Moore no papel de Elisabeth, uma apresentadora de TV que enfrenta o colapso de sua carreira ao completar 50 anos. Misturando terror e ficção científica, ‘A Substância’ é uma reinterpretação sombria de contos de fadas clássicos, explorando a obsessão cultural pela juventude e os padrões de beleza inatingíveis impostos às mulheres.

Além do reconhecimento popular, o filme também brilhou na temporada de premiações. Recebeu cinco indicações ao Globo de Ouro, incluindo nas categorias de Melhor Filme (musical ou comédia), Melhor atriz em Filme de Comédia ou Musical para Demi Moore e Melhor Diretor.

Onde assistir: MUBI

Veja o trailer:

1. AINDA ESTOU AQUI

A produção brasileira venceu o prêmio de Melhor Roteiro no prestigiado 81º Festival de Veneza | Foto: Divulgação

O filme 'Ainda Estou Aqui' tem se consolidado como um dos grandes destaques do cinema em 2024, colecionando prêmios e aplausos da crítica. A produção brasileira venceu o prêmio de Melhor Roteiro no prestigiado 81º Festival de Veneza, além de conquistar o cobiçado título de Melhor Filme na 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Além disso, o longa recebeu duas indicações na premiação Globo de Ouro: Melhor Filme de Língua Estrangeira e Melhor Atriz De Filme de Drama para Fernanda Torres, cuja atuação emocionante tem sido amplamente elogiada como uma das melhores de sua carreira.



O filme se passa no início da década de 1970, o Brasil enfrenta o endurecimento da ditadura militar. No Rio de Janeiro, a família Paiva - Rubens, Eunice e seus cinco filhos - vive à beira da praia em uma casa de portas abertas para os amigos. Um dia, Rubens Paiva é levado por militares à paisana e desaparece. Eunice - cuja busca pela verdade sobre o destino de seu marido se estenderia por décadas - é obrigada a se reinventar e traçar um novo futuro para si e seus filhos.

Veja o trailer:

Séries



10. O URSO

A trama segue a trajetória do jovem chef de cozinha, Carmy Berzatto | Foto: Divulgação

A série ‘O Urso’ conquistou grande reconhecimento da crítica especializada. Entre seus prêmios e indicações, destaca-se a conquista de cinco indicações no Globo de Ouro 2025, incluindo Melhor Série – Comédia ou Musical, Melhor Ator em Série – Comédia ou Musical para Jeremy Allen White, e Melhor Atriz em Série – Comédia ou Musical para Ayo Edebiri. Já no Emmy Awards 2024, Jeremy Allen White venceu como Melhor Ator em Série de Comédia e Liza Colón-Zayas levou o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante.



A trama segue a trajetória de Carmy Berzatto, um jovem chef que retorna a Chicago para administrar o restaurante de sanduíches de seu falecido irmão. A série combina drama e comédia, oferecendo uma visão profunda sobre a pressão e os desafios do mundo da gastronomia.

Onde assistir: Disney+

Veja o trailer:

9. AGATHA DESDE SEMPRE

A série recebeu uma indicação ao Globo de Ouro 2025 | Foto: Divulgação

‘Agatha: Desde Sempre’ teve um lançamento de grande sucesso no Disney+, conquistando 9,3 milhões de visualizações na primeira semana. Apesar de um orçamento menor do que o habitual nas produções da Marvel Studios, a série impressionou pela sua audiência e crescimento, com um aumento de 75% no número de espectadores do primeiro ao último episódio. A série recebeu uma indicação ao Globo de Ouro 2025 na categoria de Melhor Atriz em Série de Comédia/Musical, destacando a performance de Kathryn Hahn.



A série é um spin-off de WandaVision que explora a origem de Agatha Harkness. Após perder seus poderes em Westview, Agatha se alia à House of Darkness, um grupo de bruxas que a ajuda a se recuperar. Junto a um misterioso adolescente, ela embarca na Estrada das Bruxas, uma jornada mágica repleta de perigos, para restaurar o que foi perdido. A série aprofunda o passado de Agatha, expandindo o universo mágico do MCU enquanto enfrenta desafios e descobre o verdadeiro poder da magia e das alianças.

Onde assistir: Disney+

Veja o trailer:

8. SR. & SRA. SMITH

A série explora o universo de espionagem de maneira criativa | Foto: Divulgação

‘Sr. e Sra. Smith’ conquistou grande sucesso de crítica, recebendo 91% de aprovação no Rotten Tomatoes, refletindo a qualidade da produção. A série foi aclamada por sua trama envolvente, que mistura ação e comédia com uma química explosiva entre os protagonistas, além de explorar o universo dos espiões de maneira criativa. Com uma narrativa intrigante, a produção recebeu 16 indicações ao Emmy, consolidando-se como uma das mais prestigiadas séries do ano. Além disso, foi indicada a 3 categorias no Globo de Ouro, incluindo Melhor Série de Drama e Melhor Ator e Atriz.



A série segue John e Jane , dois desconhecidos que abandonam suas antigas vidas para se tornarem parceiros no casamento e na espionagem. Trabalhando para uma agência secreta, o casal enfrenta missões perigosas enquanto seu relacionamento passa por mudanças intensas. Quando começam a lidar com sentimentos novos, eles precisam provar que, além de habilidosos em suas missões, também são capazes de salvar seu casamento, já que o divórcio não é uma opção para assassinos profissionais.

Onde assistir: Prime Video

Veja o trailer:

7. ENTREVISTA COM O VAMPIRO

A série é uma adaptação da obra de Anne Rice | Foto: Divulgação

A série 'Entrevista com o Vampiro' continua a conquistar público, solidificando sua posição como uma das produções mais aclamadas da atualidade e elevando a obra da autora Anne Rice a outro patamar. Com impressionantes 98% de aprovação no Rotten Tomatoes, a segunda temporada recebeu destaque nas premiações, garantindo duas indicações ao Critics Choice Awards, incluindo Melhor Série de Drama e Melhor Ator Coadjuvante para Sam Reid, cuja performance como Lestat foi amplamente elogiada. O sucesso levou à renovação da série para uma terceira temporada, que adaptará o próximo volume da saga de Anne Rice, ‘O Vampiro Lestat'.



A série é uma adaptação da icônica obra de Anne Rice, que narra a história de Louis de Pointe du Lac, um homem que se torna vampiro no século XVIII e é imortalizado por sua visão complexa da vida e da morte. A trama é contada a partir de uma entrevista entre Louis e um jornalista, que fica fascinado ao ouvir os relatos de sua existência turbulenta e cheia de conflitos, incluindo seu relacionamento com o carismático e destrutivo vampiro Lestat. Enquanto os vampiros enfrentam dilemas éticos, existenciais e emocionais, a série explora temas de desejo, perda e a busca por redenção, tudo com uma atmosfera sombria e sedutora.

Onde assistir: Prime Video

Veja o trailer:

6. XÓGUM: A GLORIOSA SAGA DO JAPÃO

A série fez história ao ser a primeira produção de língua não-inglesa a ganhar o prêmio de Melhor Série de Drama | Foto: Divulgação

‘Xógum: A Gloriosa Saga do Japão’ conquistou um feito histórico ao levar 18 prêmios na 76ª edição do Emmy Awards em 2024, tornando-se a obra mais premiada em uma única edição da cerimônia. A série, baseada no romance de James Clavell, também fez história ao ser a primeira produção de língua não-inglesa a ganhar o prêmio de Melhor Série de Drama. Entre seus muitos reconhecimentos, Anna Sawai ganhou o prêmio de Melhor Atriz em Série Dramática, tornando-se a primeira mulher de origem asiática a receber essa honra. Além disso, a produção foi indicada a 4 prêmios no Globo de Ouro e 6 no Critics Choice Awards, consolidando-se como uma grande surpresa de 2024.



Ambientada no Japão do século XVII, a série acompanha Yoshii Toranaga, um poderoso líder samurai que luta para sobreviver enquanto seus inimigos no Conselho de Regentes tentam derrubá-lo. Com uma narrativa rica e personagens complexos, Xógum explora as intrigas políticas, o embate de culturas e a luta pelo poder, transportando o público para um Japão feudal repleto de tensões, traições e honra.

Onde assistir: Disney+

Veja o trailer:

5. BEBÊ RENA

A minissérie ‘Bebê Rena’ se tornou um dos maiores sucessos da Netflix. | Foto: Divulgação

A minissérie ‘Bebê Rena’ se tornou um dos maiores sucessos da Netflix. Na temporada de premiações, ‘Bebê Rena’ foi destaque no Emmy 2024, vencendo as categorias de Melhor Minissérie ou Antologia, Melhor Ator, Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Roteiro, além de receber 1 indicações no total. A produção também garantiu 3 indicações ao Globo de Ouro. Com 84,5 milhões de visualizações em 91 dias, a série tornou-se a 10ª produção em língua inglesa mais assistida da Netflix.



Baseada na experiência real de Richard Gadd, que também atua como criador, roteirista e protagonista, A série conta a história de um comediante que, ao ser gentil com uma mulher vulnerável, desperta nela uma obsessão que ameaça destruir a vida de ambos. A trama aborda temas como abuso, perseguição e identidade sexual, desafiando clichês sobre relacionamentos abusivos e explorando as complexidades das relações humanas com realismo e nuance.

Onde assistir: Netflix

Veja o trailer:

4. TRUE DETECTIVE: TERRA NOTURNA

'True Detective: Terra Noturna' conquistou impressionantes 19 indicações ao Emmy | Foto: Divulgação

A série ‘True Detective: Terra Noturna' reafirmou o prestígio da série antológica com um sucesso estrondoso em audiência e crítica. A atração conquistou impressionantes 19 indicações ao Emmy, incluindo Melhor Série Limitada, além de consagrar Jodie Foster com o prêmio de Melhor Atriz Principal em Minissérie, Antologia ou Filme para TV por sua performance magistral. Além disso, a produção acumulou 93% de aprovação no Rotten Tomatoes, destacando-se como um dos grandes êxitos do ano.



‘Terra Noturna’ foi reconhecida ainda com três indicações ao Globo de Ouro e três ao Critics Choice Awards, consolidando sua posição entre as melhores séries do ano. Estrelada por Jodie Foster, a trama acompanha a investigação do caso de oito homens que desapareceram, sem deixar rastros, de uma estação de pesquisa durante a “longa noite de inverno” na cidade de Ennis, Alasca.

Onde assistir: Max



Veja o trailer:

3. FALLOUT

‘Fallout' se tornou um fenômeno global | Foto: Divulgação

A série ‘Fallout' estreou no Amazon Prime Video com números impressionantes, se tornando um fenômeno global. Em apenas 16 dias, alcançou 65 milhões de visualizações, e, em menos de seis meses, ultrapassou a marca de 100 milhões de espectadores em todo o mundo. Com isso, tornou-se a segunda série mais assistida da história da plataforma, ficando atrás apenas de ‘O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder'.



Baseada na icônica franquia de videogames da Bethesda, 'Fallout' apresenta uma história original que acontece paralelamente aos eventos dos jogos, explorando os desafios e a sobrevivência em um mundo pós-apocalíptico. Com sua trama envolvente e uma produção de alta qualidade, a série também conquistou a crítica, garantindo dois prêmios Emmy, solidificando-se como uma das grandes apostas do ano no gênero de ficção científica e aventura.

Onde assistir: Prime Video



Veja o trailer:

2. A CASA DO DRAGÃO

‘A Casa do Dragão’ continua a consolidar seu lugar como um dos maiores sucessos da HBO | Foto: Divulgação

‘A Casa do Dragão’ continua a consolidar seu lugar como um dos maiores sucessos da HBO, apresentando números impressionantes de audiência ao longo de suas duas temporadas. Desde sua estreia em 21 de agosto de 2022, a série fez história como a nova produção original da HBO com a maior audiência de estreia, alcançando 9,986 milhões de espectadores na HBO Max e na TV a cabo.



Na segunda temporada, a série continuou a superar expectativas e o episódio final da temporada registrou 8,9 milhões de visualizações, um aumento de 14% em relação ao episódio de estreia da temporada. Além disso, a série recebeu elogios da crítica, com destaque para a performance marcante de Emma D’Arcy, que rendeu uma indicação ao Globo de Ouro na categoria Melhor Atriz em Série de Drama.

Derivada de 'Game of Thrones', a série é ambientada 200 anos antes e explora a Dança dos Dragões, a guerra civil que dividiu a família Targaryen em sua luta pelo Trono de Ferro.

Onde assistir: Max

Veja o trailer:

1. PINGUIM

Colin Farrell e Cristin Milioti estrelam 'Pinguim' | Foto: Divulgação

A série ‘Pinguim’, da HBO, rapidamente se tornou um fenômeno, conquistando números impressionantes de audiência e reconhecimento crítico. Nos primeiros 11 dias, a produção acumulou 10,4 milhões de espectadores nos Estados Unidos, quase dobrando a audiência dos primeiros quatro dias. O quarto episódio, "Cent'Anni", foi um marco, recebendo uma das melhores notas da plataforma IMDb na história da TV norte-americana, com 9,5/10.

Nas premiações, Pinguim brilhou ao receber três indicações ao Globo de Ouro, incluindo Melhor Minissérie, Melhor Ator de Minissérie (Colin Farrell) e Melhor Atriz de Minissérie (Cristin Milioti). A série também garantiu quatro indicações ao Critics Choice Awards, reforçando seu impacto.

Situada logo após os eventos de ‘Batman’ (2022), a série traz Colin Farrell de volta como o icônico Pinguim, explorando o submundo do crime de Gotham com uma narrativa envolvente e performances de destaque.

Onde assistir: Max

Veja o trailer:

*Sob supervisão de Bianca Carneiro