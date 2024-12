‘Ainda Estou Aqui’ é indicado ao Critics Choice Awards 2025

Longa brasileiro enfrenta uma concorrência de peso - Foto: Divulgação

O filme ‘Ainda Estou Aqui', dirigido por Walter Salles, foi indicado à categoria de Melhor Filme Estrangeiro no Critics Choice Awards 2025. A premiação, que reúne votos de críticos de cinema de todo o mundo, destaca produções de diversas nacionalidades.

Leia mais

>>> Veja onde assistir Ainda Estou Aqui em Salvador

>>> Fernanda Montenegro exalta filha por indicação ao Globo de Ouro: "Extraordinário"

>>> Marco! Fernanda Torres é a 2ª brasileira indicada ao Globo de Ouro na história

>>> 'Ainda Estou Aqui' e mais: Confira lista completa de indicados ao Globo de Ouro 2025

O longa brasileiro enfrenta uma concorrência de peso, disputando o prêmio com os seguintes títulos:

Tudo Que Imaginamos Como Luz (Índia)

Emilia Pérez (França)

Kneecap (Irlanda)

The Seed of the Sacred Fig (Irã)

Flow (Bélgica)

Fernanda Torres não é indicada a Melhor Atriz

Apesar do reconhecimento para o filme, a atriz Fernanda Torres, que chegou a ser homenageada pelo prêmio na "Latino Celebration" no dia 22 de outubro, ficou de fora da lista de indicadas a Melhor Atriz. A categoria será disputada por:

Cynthia Erivo (Wicked)

Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)

Marianne Jean-Baptiste (Hard Truths)

Angelina Jolie (Maria)

Mikey Madison (Anora)

Demi Moore (A Substância)

Ainda Estou Aqui no Globo de Ouro

O filme segue conquistando espaço nas maiores premiações internacionais. Nesta semana, o longa foi indicado à categoria de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa no Globo de Ouro 2025.

Além disso, Fernanda Torres, estrela do filme, recebeu uma indicação a Melhor Atriz. A renomada atriz brasileira disputará o prêmio ao lado de grandes nomes do cinema mundial: Pamela Anderson, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton e Kate Winslet.