3 filmes novos do Prime Video para salvar o seu fim de semana

Esses filmes são ideais para assistir durante o fim semana

Com a chegada de novos títulos ao catálogo do streaming, o Prime Video amplia as opções para quem quer transformar o fim de semana em uma maratona de filmes. Entre estreias recentes e produções que misturam gêneros, há opções para diferentes gostos e estilos de público.

A seleção reúne histórias de vingança, investigações cheias de tensão e relacionamentos fora do convencional, combinando elencos conhecidos e tramas que apostam em ritmo acelerado e reviravoltas.

Todos os títulos citados estão no TOP 10 em alta na plataforma e são produções ideais para quem busca algo novo sem precisar navegar por horas no catálogo.

Os lançamentos também reforçam a variedade de propostas disponíveis na plataforma, com narrativas que vão do universo de ação consagrado a comédias dramáticas com conflitos pessoais e situações inesperadas.



Para facilitar a escolha, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções para assistir agora mesmo no streaming.

3 filmes para ver AGORA no Prime Video

Bailarina: Do Universo de John Wick

Cena de Bailarina

Eve Macarro (Ana de Armas) é uma jovem treinada nas tradições letais da organização Ruska Roma. Motivada pela morte de seu pai, ela inicia uma jornada de vingança contra os responsáveis, cruzando o caminho de figuras icônicas como o próprio John Wick (Keanu Reeves) e Winston.

Dupla Perigosa

Cena de Dupla Perigosa

Em Dupla Perigosa, dois meio-irmãos precisam trabalhar juntos para desmascarar uma conspiração cabulosa que envolve a morte do pai da dupla no Havaí. Irmãos distantes, Jonny e James precisam se reconectar após a perda misteriosa e inesperada do pai.



Enquanto um é um policial inconsequente, o outro é um disciplinado membro da marinha. Enquanto eles buscam pela verdade, segredos há muito escondidos revelam uma conspiração que ameaça o laço familiar.

Amores À Parte

Cena de Amores À Parte

Carey tem sua vida abalada quando sua esposa, Ashley, revela que o traiu e pede o divórcio. Em choque com a notícia, ele procura apoio nos amigos Julie e Paul, esperando encontrar consolo e orientação para lidar com o fim do casamento. Durante a conversa, porém, descobre algo que o surpreende ainda mais: o casal mantém um relacionamento aberto e afirma que esse é o segredo da felicidade entre eles.



Fragilizado e disposto a tentar algo diferente para superar a dor, Carey decide experimentar o mesmo modelo de relação com Ashley. No entanto, a tentativa de adotar esse novo arranjo emocional e amoroso foge do controle, levando a mal-entendidos, excessos e conflitos que acabam gerando ainda mais confusão e caos entre todos os envolvidos.