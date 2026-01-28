Melhor que John Wick? Filme de ação dispara no topo do Prime Video

Filme de ação ganhou destaque imediato no catálogo - Foto: Divulgação

Meses após a estreia nos cinemas, Bailarina: Do Universo de John Wick chegou ao Prime Video no dia 23 de janeiro e rapidamente alcançou o topo do ranking da plataforma, tornando-se um dos filmes de ação mais assistidos do momento.

O sucesso também se reflete na recepção: o longa soma 75% de aprovação da crítica e 92% de aprovação do público na plataforma especializada Rotten Tomatoes.

Disponível sem custo adicional para assinantes, o filme ganhou destaque imediato no catálogo e passou a dominar as conversas entre fãs de ação e da franquia. A chegada ao streaming consolidou o desempenho que já vinha chamando atenção desde o lançamento nos cinemas, agora ampliado pelo alcance da plataforma.



Ambientada entre John Wick 3 – Parabellum e John Wick 4 – Baba Yaga, a história expande o universo da saga ao acompanhar Eve Macarro, uma jovem criada sob as rígidas tradições da Ruska Roma.

Quando uma situação a coloca em choque com essas regras, ela se vê sozinha e cercada por múltiplas ameaças, inclusive a figura lendária do Baba Yaga.

A trajetória da protagonista é marcada por um passado trágico: Eve testemunhou a morte do pai após um ataque misterioso à sua casa. Treinada durante anos como bailarina e assassina, ela ascende rapidamente como uma presença letal no submundo criminoso.

Tudo muda quando, durante um trabalho, cruza o caminho de homens que carregam a mesma marca dos responsáveis pelo assassinato de seu pai, dando início a uma jornada movida por vingança.

O elenco é liderado por Ana de Armas e reúne nomes como Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno e Norman Reedus, além das participações de Ian McShane e Keanu Reeves.

A direção é de Len Wiseman, com roteiro assinado por Shay Hatten. A produção reúne nomes centrais da franquia, como Basil Iwanyk, Erica Lee, Keanu Reeves e Chad Stahelski, reforçando a conexão direta com o universo que consagrou a saga.

Com ação estilizada, narrativa intensa e forte resposta do público, o filme se firma como um dos grandes destaques recentes do Prime Video e levanta a provocação que domina as redes: seria esse o título que chega mais perto de rivalizar com John Wick no próprio território da franquia?