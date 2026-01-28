Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SE LIGA NA DICA!

Melhor que John Wick? Filme de ação dispara no topo do Prime Video

Produção ligada ao universo da franquia vira fenômeno no streaming, lidera o ranking e conquista crítica e público

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

28/01/2026 - 17:58 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Filme de ação ganhou destaque imediato no catálogo
Filme de ação ganhou destaque imediato no catálogo -

Meses após a estreia nos cinemas, Bailarina: Do Universo de John Wick chegou ao Prime Video no dia 23 de janeiro e rapidamente alcançou o topo do ranking da plataforma, tornando-se um dos filmes de ação mais assistidos do momento.

O sucesso também se reflete na recepção: o longa soma 75% de aprovação da crítica e 92% de aprovação do público na plataforma especializada Rotten Tomatoes.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

O filme do Prime Video que é diferente de tudo que você já viu
Esse filme de terror escondido na Netflix tem pontuação quase perfeita
Só 8 episódios: a série de aventura da Netflix que alcançou o TOP 10

Disponível sem custo adicional para assinantes, o filme ganhou destaque imediato no catálogo e passou a dominar as conversas entre fãs de ação e da franquia. A chegada ao streaming consolidou o desempenho que já vinha chamando atenção desde o lançamento nos cinemas, agora ampliado pelo alcance da plataforma.

Ambientada entre John Wick 3 – Parabellum e John Wick 4 – Baba Yaga, a história expande o universo da saga ao acompanhar Eve Macarro, uma jovem criada sob as rígidas tradições da Ruska Roma.

Quando uma situação a coloca em choque com essas regras, ela se vê sozinha e cercada por múltiplas ameaças, inclusive a figura lendária do Baba Yaga.

A trajetória da protagonista é marcada por um passado trágico: Eve testemunhou a morte do pai após um ataque misterioso à sua casa. Treinada durante anos como bailarina e assassina, ela ascende rapidamente como uma presença letal no submundo criminoso.

Tudo muda quando, durante um trabalho, cruza o caminho de homens que carregam a mesma marca dos responsáveis pelo assassinato de seu pai, dando início a uma jornada movida por vingança.

O elenco é liderado por Ana de Armas e reúne nomes como Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno e Norman Reedus, além das participações de Ian McShane e Keanu Reeves.

A direção é de Len Wiseman, com roteiro assinado por Shay Hatten. A produção reúne nomes centrais da franquia, como Basil Iwanyk, Erica Lee, Keanu Reeves e Chad Stahelski, reforçando a conexão direta com o universo que consagrou a saga.

Com ação estilizada, narrativa intensa e forte resposta do público, o filme se firma como um dos grandes destaques recentes do Prime Video e levanta a provocação que domina as redes: seria esse o título que chega mais perto de rivalizar com John Wick no próprio território da franquia?

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

filmes Prime Video

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Filme de ação ganhou destaque imediato no catálogo
Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

Filme de ação ganhou destaque imediato no catálogo
Play

Essa série curta e aclamada é a escolha perfeita para o fim de semana

Filme de ação ganhou destaque imediato no catálogo
Play

Filme anticapitalista, Star Wars e +: Wagner Moura após o Oscar

Filme de ação ganhou destaque imediato no catálogo
Play

Wagner Moura vai estrelar nova série do universo Star Wars

x