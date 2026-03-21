SE LIGA NA DICA!
6 filmes novos na Netflix para ver neste fim de semana
Do drama indicado ao Oscar a thrillers intensos, seleção reúne histórias para todos os gostos
Por Beatriz Santos
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O fim de semana chegou, e com ele aquela vontade de maratonar bons filmes sem precisar sair de casa. Seja para relaxar depois de dias corridos ou simplesmente aproveitar o tempo livre, a Netflix continua sendo um dos destinos mais procurados por quem quer encontrar histórias envolventes com apenas alguns cliques.
Entre as novidades e títulos em alta no catálogo, há opções que vão do romance emocionante ao suspense cheio de reviravoltas, passando por produções que conquistaram a crítica e o público. É o tipo de seleção que atende diferentes humores, seja para assistir sozinho ou acompanhado.
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Com tantas possibilidades disponíveis, escolher o que ver pode ser mais difícil do que parece. Por isso, reunir boas indicações faz toda a diferença para evitar perder tempo rolando o catálogo sem decidir.
Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções para assistir agora mesmo na Netflix.
6 filmes para ver AGORA na Netflix
Peaky Blinders: O Homem Imortal
Peaky Blinders: O Homem Imortal segue a trajetória da família Shelby em Birmingham, entre 1919 e 1934, enquanto enfrentam as mudanças sociais, econômicas e políticas da época.
Na trama, avançamos para o período da Segunda Guerra Mundial e Thomas Shelby (Cillian Murphy) continua sua ascensão no mundo do crime, envolvendo-se em missões secretas mediante a guerra e enfrentando novas ameaças.
Shelby é forçado a sair do exílio autoimposto para encarar o acerto de contas mais devastador de sua carreira. Será preciso resolver questões do passado e demônios internos para decidir se confronta seu legado ou incendeia tudo.
Vidas Passadas
Indicado ao Oscar 2024, Vidas Passadas é um drama que conta a história de Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo), dois amigos de infância com uma conexão profunda, mas que acabam se separando quando a família de Nora decide sair da Coréia do Sul e se mudar para a cidade de Toronto.
Vinte anos depois, os dois amigos se reencontram em Nova York e vivenciam uma semana fatídica enquanto confrontam as noções de destino, amor e as escolhas que compõem uma vida.
Downhill
Billie (Julia Louis-Dreyfus), Pete (Will Ferrell) e seus filhos estão na varanda durante umas férias idílicas de esqui em família nos Alpes, quando uma avalanche ocorre repentinamente. Enquanto todos emergem fisicamente ilesos, as ações de Pete durante a avalanche revelam um lado dele que deixa sua família em estado de choque.
As consequências desse momento permeiam o restante da viagem, e quanto mais Pete tenta evitar a verdade e encobrir as coisas, mais Billie e seus filhos são forçados a reavaliar suas vidas e, mais especificamente, como se sentem sobre Pete como marido, pai e homem.
Coringa: Delírio a Dois
Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) trabalhava como palhaço para uma agência de talentos e precisou lidar desde sempre com seus problemas mentais. Vindo de uma origem familiar complicada, sua personalidade nada convencional o fez ser demitido do emprego, e, numa reação a essa e tantas outras infelicidades em sua vida, ele assumiu uma postura violenta e se tornou o Coringa.
A continuação se passa depois dos acontecimentos do filme de 2019, após ser iniciado um movimento popular contra a elite de Gotham City, revolução esta, que teve o Coringa como seu maior representante. Preso no hospital psiquiátrico de Arkham, ele acaba conhecendo Harleen "Lee" Quinzel (Lady Gaga).
A curiosidade mútua acaba se transformando em paixão e obsessão e eles desenvolvem um relacionamento romântico e doentio. Lee e Arthur embarcam em uma desventura alucinada, fervorosa e musical pelo submundo de Gotham City, enquanto o julgamento público do Coringa se desenrola, impactando toda a cidade e suas próprias mentes conturbadas.
Risco Duplo
Libby Parsons (Ashley Judd) sai para velejar com o marido e adormece. Ao acordar, sozinha, está com o roupão manchado de sangue e uma faca na mão. Encontrada pela polícia, condenada pelo assassinato do marido, cujo corpo nunca fora encontrado.
Passa então a guarda do filho para sua melhor amiga, Angela (Annabeth Gish), e, já dentro da prisão, descobre acidentalmente que seu marido Nick (Bruce Greenwood) está vivo e vivendo com Angela e seu filho. A partir de então, começa a treinar para poder se vingar quando sair em condicional, já que as leis americanas proíbem uma pessoa de ser condenada pelo mesmo crime por duas vezes.
Vestida Para Casar
Jane é uma madrinha de casamento excelente, que costuma sonhar com a cerimônia perfeita. Ela sempre coloca a necessidade dos amigos em primeiro lugar, e acaba sendo a pessoa que todos procuram na hora de planejar um matrimônio.
Mas quando sua irmã mais nova, Tess, conquista o homem que Jane secretamente ama, ela passa a questionar o seu papel de boazinha e generosa.
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