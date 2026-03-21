6 filmes novos na Netflix para ver neste fim de semana

Esses filmes recém-chegados à Netflix são a opção ideal para uma maratona neste fim de semana - Foto: Divulgação

O fim de semana chegou, e com ele aquela vontade de maratonar bons filmes sem precisar sair de casa. Seja para relaxar depois de dias corridos ou simplesmente aproveitar o tempo livre, a Netflix continua sendo um dos destinos mais procurados por quem quer encontrar histórias envolventes com apenas alguns cliques.

Entre as novidades e títulos em alta no catálogo, há opções que vão do romance emocionante ao suspense cheio de reviravoltas, passando por produções que conquistaram a crítica e o público. É o tipo de seleção que atende diferentes humores, seja para assistir sozinho ou acompanhado.

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Com tantas possibilidades disponíveis, escolher o que ver pode ser mais difícil do que parece. Por isso, reunir boas indicações faz toda a diferença para evitar perder tempo rolando o catálogo sem decidir.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções para assistir agora mesmo na Netflix.

6 filmes para ver AGORA na Netflix

Peaky Blinders: O Homem Imortal

Cena de Peaky Blinders: O Homem Imortal | Foto: Divulgação

Peaky Blinders: O Homem Imortal segue a trajetória da família Shelby em Birmingham, entre 1919 e 1934, enquanto enfrentam as mudanças sociais, econômicas e políticas da época.



Na trama, avançamos para o período da Segunda Guerra Mundial e Thomas Shelby (Cillian Murphy) continua sua ascensão no mundo do crime, envolvendo-se em missões secretas mediante a guerra e enfrentando novas ameaças.

Shelby é forçado a sair do exílio autoimposto para encarar o acerto de contas mais devastador de sua carreira. Será preciso resolver questões do passado e demônios internos para decidir se confronta seu legado ou incendeia tudo.

Vidas Passadas

Cena de Vidas Passadas | Foto: Divulgação

Indicado ao Oscar 2024, Vidas Passadas é um drama que conta a história de Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo), dois amigos de infância com uma conexão profunda, mas que acabam se separando quando a família de Nora decide sair da Coréia do Sul e se mudar para a cidade de Toronto.

Vinte anos depois, os dois amigos se reencontram em Nova York e vivenciam uma semana fatídica enquanto confrontam as noções de destino, amor e as escolhas que compõem uma vida.

Downhill

Cena de Downhill | Foto: Divulgação

Billie (Julia Louis-Dreyfus), Pete (Will Ferrell) e seus filhos estão na varanda durante umas férias idílicas de esqui em família nos Alpes, quando uma avalanche ocorre repentinamente. Enquanto todos emergem fisicamente ilesos, as ações de Pete durante a avalanche revelam um lado dele que deixa sua família em estado de choque.



As consequências desse momento permeiam o restante da viagem, e quanto mais Pete tenta evitar a verdade e encobrir as coisas, mais Billie e seus filhos são forçados a reavaliar suas vidas e, mais especificamente, como se sentem sobre Pete como marido, pai e homem.

Coringa: Delírio a Dois

Cena de Coringa: Delírio a Dois | Foto: Divulgação

Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) trabalhava como palhaço para uma agência de talentos e precisou lidar desde sempre com seus problemas mentais. Vindo de uma origem familiar complicada, sua personalidade nada convencional o fez ser demitido do emprego, e, numa reação a essa e tantas outras infelicidades em sua vida, ele assumiu uma postura violenta e se tornou o Coringa.



A continuação se passa depois dos acontecimentos do filme de 2019, após ser iniciado um movimento popular contra a elite de Gotham City, revolução esta, que teve o Coringa como seu maior representante. Preso no hospital psiquiátrico de Arkham, ele acaba conhecendo Harleen "Lee" Quinzel (Lady Gaga).

A curiosidade mútua acaba se transformando em paixão e obsessão e eles desenvolvem um relacionamento romântico e doentio. Lee e Arthur embarcam em uma desventura alucinada, fervorosa e musical pelo submundo de Gotham City, enquanto o julgamento público do Coringa se desenrola, impactando toda a cidade e suas próprias mentes conturbadas.

Risco Duplo

Cena de Risco Duplo | Foto: Divulgação

Libby Parsons (Ashley Judd) sai para velejar com o marido e adormece. Ao acordar, sozinha, está com o roupão manchado de sangue e uma faca na mão. Encontrada pela polícia, condenada pelo assassinato do marido, cujo corpo nunca fora encontrado.

Passa então a guarda do filho para sua melhor amiga, Angela (Annabeth Gish), e, já dentro da prisão, descobre acidentalmente que seu marido Nick (Bruce Greenwood) está vivo e vivendo com Angela e seu filho. A partir de então, começa a treinar para poder se vingar quando sair em condicional, já que as leis americanas proíbem uma pessoa de ser condenada pelo mesmo crime por duas vezes.

Vestida Para Casar

Cena de Vestida Para Casar | Foto: Divulgação

Jane é uma madrinha de casamento excelente, que costuma sonhar com a cerimônia perfeita. Ela sempre coloca a necessidade dos amigos em primeiro lugar, e acaba sendo a pessoa que todos procuram na hora de planejar um matrimônio.

Mas quando sua irmã mais nova, Tess, conquista o homem que Jane secretamente ama, ela passa a questionar o seu papel de boazinha e generosa.