Só 8 episódios: a série de mistério viciante da Netflix para ver hoje

Essa série da Netflix é uma boa pedida para os fãs de suspense e mistério - Foto: Divulgação

Nada como uma série curta, cheia de mistério e impossível de pausar para transformar qualquer noite comum em uma verdadeira maratona. E é exatamente isso que acontece com A Grande Ilusão, produção disponível na Netflix que, mesmo sem grande divulgação, se tornou um fenômeno entre os assinantes.

Com apenas oito episódios que variam entre 35 e 55 minutos, a minissérie se encaixa perfeitamente naquele momento em que tudo o que você quer é dar play e esquecer do resto do mundo.

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Um sucesso silencioso que dominou a Netflix

Mesmo longe das grandes campanhas de marketing, a série surpreendeu pelos números. A Grande Ilusão acumulou cerca de 107 milhões de visualizações, segundo dados oficiais da plataforma, com estimativas que apontam números ainda maiores.

O alcance impressiona: a produção liderou o ranking da Netflix no primeiro semestre de 2024, ultrapassando 12,1 bilhões de minutos assistidos. Além disso, entrou no TOP 10 em 91 países e chegou ao primeiro lugar em 75 deles.

Hoje, ocupa o posto de uma das minisséries mais assistidas da plataforma, ficando atrás apenas de Adolescência.

Uma extremamente viciante

Baseada em um romance de Harlan Coben, a trama aposta em uma premissa direta, mas altamente envolvente. Tudo começa quando uma mulher vê o próprio marido — já morto e enterrado — em uma câmera de segurança dentro de casa.

A partir desse ponto, a narrativa acelera rapidamente. Segredos familiares vêm à tona, conspirações surgem e a história se transforma em um quebra-cabeça cheio de reviravoltas. Mesmo quando a lógica parece ser deixada de lado, o ritmo intenso garante o principal: prender o espectador até o último episódio.

A produção não tenta ser a mais sofisticada ou a mais elogiada do catálogo, e talvez esse seja justamente o seu diferencial. Com um estilo de suspense britânico e episódios que sempre terminam no momento mais tenso possível, a série cria um ciclo quase automático: você termina um capítulo e imediatamente quer começar o próximo.

Vale a maratona?

Mesmo com recepção moderada da crítica, o público transformou a minissérie em um fenômeno. E isso diz muito sobre a proposta: entretenimento direto, envolvente e perfeito para maratonar.

No fim, pode até não ser a série mais perfeita do streaming, mas é, sem dúvida, uma das mais difíceis de abandonar.