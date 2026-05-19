A Empregada: além de sequência, franquia vai ganhar outra produção

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O universo de A Empregada vai continuar crescendo. Após virar fenômeno nas livrarias e alcançar sucesso expressivo nos cinemas, a história criada por Freida McFadden agora será adaptada para os palcos em uma nova produção anunciada oficialmente pela Lionsgate.

O thriller psicológico ganhará uma adaptação teatral produzida pela britânica Melting Pot, comandada por Simon Friend e Hanna Osmolska, nomes envolvidos em montagens da Broadway como Life of Pi e Paranormal Activity.

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O roteiro ficará por conta da dramaturga Bekah Brunstetter, conhecida pelo musical de The Notebook.



Até o momento, detalhes sobre estreia, elenco e cronograma de produção ainda não foram divulgados.



O anúncio chega em meio à expansão da franquia comandada pela Lionsgate. O estúdio também prepara 'O Segredo da Empregada Doméstica', sequência do primeiro filme que deve iniciar as filmagens ainda este ano e tem estreia prevista para dezembro de 2027.

O primeiro longa, estrelado por Sydney Sweeney e Amanda Seyfried, surpreendeu Hollywood ao arrecadar cerca de US$ 400 milhões mundialmente, se tornando um dos maiores sucessos comerciais recentes da Lionsgate.

Baseado no best-seller de Freida McFadden, A Empregada acompanha uma trama marcada por suspense psicológico e reviravoltas, fatores que ajudaram a transformar a obra em um fenômeno internacional.

O filme A Empregada está disponível no Telecine.