ALÉM DO CINEMA
A Empregada: além de sequência, franquia vai ganhar outra produção
Franquia estrelada por Sydney Sweeney e Amanda Seyfried segue crescendo e já prepara mais um projeto além da sequência anunciada
O universo de A Empregada vai continuar crescendo. Após virar fenômeno nas livrarias e alcançar sucesso expressivo nos cinemas, a história criada por Freida McFadden agora será adaptada para os palcos em uma nova produção anunciada oficialmente pela Lionsgate.
O thriller psicológico ganhará uma adaptação teatral produzida pela britânica Melting Pot, comandada por Simon Friend e Hanna Osmolska, nomes envolvidos em montagens da Broadway como Life of Pi e Paranormal Activity.
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O roteiro ficará por conta da dramaturga Bekah Brunstetter, conhecida pelo musical de The Notebook.
Até o momento, detalhes sobre estreia, elenco e cronograma de produção ainda não foram divulgados.
O anúncio chega em meio à expansão da franquia comandada pela Lionsgate. O estúdio também prepara 'O Segredo da Empregada Doméstica', sequência do primeiro filme que deve iniciar as filmagens ainda este ano e tem estreia prevista para dezembro de 2027.
O primeiro longa, estrelado por Sydney Sweeney e Amanda Seyfried, surpreendeu Hollywood ao arrecadar cerca de US$ 400 milhões mundialmente, se tornando um dos maiores sucessos comerciais recentes da Lionsgate.
Baseado no best-seller de Freida McFadden, A Empregada acompanha uma trama marcada por suspense psicológico e reviravoltas, fatores que ajudaram a transformar a obra em um fenômeno internacional.
O filme A Empregada está disponível no Telecine.