Ameaça: Wagner Moura pode encarar ator lendário que espera o Oscar há 23 anos

As previsões para o Oscar já estão repercutindo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

As previsões da revista norte-americana Variety apontam que Wagner Moura será indicado na categoria de Melhor Ator do Oscar pelo seu trabalho em ‘O Agente Secreto’. Porém, para a publicação, o baiano não é o favorito para levar o prêmio para casa.

Segundo a revista, a estatueta será de Ethan Hawke, que interpreta o compositor Lorenz Hart em ‘Blue Moon’, do diretor Richard Linklater. A dupla aguardou 12 anos para fazer o filme.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Linklater queria esperar o ator envelhecer a ponto de se encaixar no papel. Essa não foi a primeira colaboração de longo prazo dos dois. Eles já haviam trabalhado juntos em ‘Boyhood: Da Infância à Juventude’ (2014), que teve filmagens anuais ao longo de 12 anos, e na Trilogia do Antes, composta por ‘Antes do Amanhecer’ (1995), ‘Antes do Pôr do Sol’ (2004) e ‘Antes da Meia Noite’ (2013).

Ethan Hawke já foi indicado ao Oscar quatro vezes, e não venceu nenhuma. Recentemente, ele relembrou um conselho que recebeu de Denzel Washington ao perder seu primeiro Oscar, em 2002. “Ele disse: não se preocupe, você ainda não quer vencer. Vai significar muito mais no futuro. Você ainda vai fazer muitos bons trabalhos”, disse o artista à Variety.

Primeira indicação

Caso a projeção da revista se concretize, essa seria a primeira indicação ao prêmio de melhor ator de Ethan Hawke, que foi indicado a melhor ator coadjuvante em 2002 por ‘Dia de Treinamento’ e em 2015 por Boyhood: Da Infância à Juventude. Ele também concorreu ao prêmio de melhor roteiro adaptado em 2005 por Antes do Pôr do Sol e em 2014 por Antes da Meia Noite.

Wagner favorito

Apesar da Variety apontar para a vitória de Ethan Hawke, nas estimativas do site The Hollywood Reporter Wagner Moura é o vencedor. A publicação colocou o brasileiro à frente de nomes como Leonardo DiCaprio (‘Uma Batalha Após a Outra’), George Clooney (‘Jay Kelly’), Timothée Chalamet (‘Marty Supreme’) e Michael B. Jordan (‘Pecadores’).

Ethan Hawke não foi citado nas principais apostas do veículo, mas está numa lista secundária de “maiores ameaças” aos cinco selecionados.

O público vai conhecer os indicados aos Oscar 2026 no dia 22 de janeiro.