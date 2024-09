Astro de ‘Velozes e Furiosos’ é preso nos EUA; saiba motivo

Ator integra elenco da franquia ‘Velozes e Furiosos’ - Foto: Divulgação

O ator Tyrese Gibson, o Roman Pearce da franquia ‘Velozes e Furiosos’, foi preso no estado norte-americano de Atlanta devido a uma longa batalha jurídica pelo pagamento de pensão alimentícia à filha fruto do relacionamento com uma ex-companheira.

Gibson foi condenado pelo juiz que cuida do caso a pagar US$ 73 mil (cerca de 408 mil reais) para que a prisão fosse evitada. Gibson tinha de pagar US$ 10.690 (R$ 59,7 mil) mensais à filha Soraya, cuja guarda está com a mãe Samantha Lee, mas os pagamentos não foram feitos.

O descumprimento do acordo de pagamento mensal de pensão alimentícia foi estipulado em abril de 2023 e o não pagamento de sua obrigação fez com que a atitude do ator fosse considerada desacato.

Segundo o site TMZ, ao comparecer ao Tribunal Superior do Condado de Fulton para a última audiência, Gibson foi visto sendo algemado e depois levado sob custódia por um oficial de justiça.

Veja Tyrese Gibson com a filha: