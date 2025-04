Ator de Ainda Estou Aqui quer trabalhos na Bahia: "Pilar fundamental"

Antônio Saboia interpretou Marcelo Rubens Paiva em 'Ainda Estou Aqui' - Foto: Phil Lavras | Divulgação

Ator responsável por interpretar Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice Paiva e Rubens, no filme nacional 'Ainda Estou Aqui', Antônio Saboia, que também tem no seu currículo filmes como 'Deserto Particular', de Aly Muritiba, e 'Bacurau', de Kleber Mendonça Filho, classificou como "um privilégio imenso" fazer parte do longa de Walter Salles ('Central do Brasil') e revelou o desejo de participar de projetos focados na Bahia.

Ao Portal A TARDE, o artista contou que "pulou e gritou de alegria" quando o filme venceu na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar de 2025. "Muita emoção", disse o ator, que deu detalhes de como foi o processo de construção do personagem.

"Tudo, de certa forma, foi um desafio; desde a escala do projeto e o alto nível de exigência que o filme pedia até o fato de interpretar a própria pessoa que deu voz a essa história. Uma pessoa real, uma figura pública tão querida como o Marcelo. A composição física também foi um ponto essencial. Senti uma grande responsabilidade em fazer jus a ele nas cenas em que aparece", relatou.

'Ainda Estou Aqui' é baseado no livro homônimo escrito por Marcelo Rubens Paiva. Antônio Saboia revelou que conversou com o escritor para se preparar para interpretá-lo. "Nos encontramos algumas vezes na casa dele em São Paulo. Ele foi muito receptivo, mas preferi limitar os encontros para não engessar meu processo criativo, e manter uma certa liberdade na construção do personagem", disse.

Saboia também falou sobre a experiência de ser dirigido por Walter Salles, o qual ele classificou como um dos "diretores mais generosos, sensíveis e precisos com quem já trabalhei".

Ele sabe exatamente o que quer, o que torna o processo muito mais fluido. Como ator, me senti totalmente amparado. Antônio Saboia - ator

Projetos na Bahia

Em 2021, 'Deserto Particular' foi lançado nos cinemas com Antônio Saboia no elenco e o baiano Aly Muritiba na direção. Ao Portal, o ator falou sobre a possibilidade de estreitar mais uma vez os laços com a Bahia e, quem sabe, se envolver em algum projeto que envolva o estado. Ele disse que, por enquanto, não tem nada em mente, mas que "gostaria muito".

Na oportunidade, o ator enalteceu artistas baianos que estão ganhando cada vez mais visibilidade e projeção. Ele citou nomes como Wagner Moura e o do próprio Aly. "São figuras importantes do nosso cinema há muito tempo, e é bonito ver esse alcance se expandindo internacionalmente. De certa forma, o Wagner se tornou um dos embaixadores da nossa cultura lá fora. Aly é uma máquina criativa que não para. O cinema nordestino, como um todo, vem crescendo e conquistando espaço num mercado que, até pouco tempo, era muito concentrado no eixo Rio-São Paulo", ressaltou.

Antônio Saboia também citou baianos com quem trabalharia. O ator de 'O Mecanismo' disse que tem "muita vontade de trabalhar com Sérgio Machado, que acompanho desde 'Cidade Baixa', e também com Lázaro [Ramos] e Wagner. A Bahia, terra do Glauber Rocha e de Jorge Amado, é um pilar fundamental da cultural brasileira".

Cinema Nacional

Antônio Saboia em 'Ainda Estou Aqui' | Foto: Divulgação

Saboia, que já trabalhou com alguns dos maiores diretores Brasil, como José Padilha, Kleber Mendonça e Walter Salles, aproveitou para fazer uma avaliação do cinema nacional atualmente. "Estamos produzindo cada vez mais e com mais diversidade, tanto nos temas quanto nas vozes que ganham espaço. O cinema brasileiro está deixando de ser um nicho restrito e se abrindo para histórias e talentos de diferentes regiões e origens. Espero que isso se expanda ainda mais e se consolide", torceu.

Ele pontuou que é essencial continuar fomentando a produção. "Para quem vê apenas o lado econômico, vale lembrar que investir em cinema movimenta a economia. O setor privado já percebeu que pode ser lucrativo, mas acima de tudo precisamos garantir que não haja um novo desmonte das políticas de incentivo. Cultura não é supérfluo, é fundamental para o crescimento e a identidade de um país", seguiu.

Segundo o artista, o cinema nacional esteve no centro das atenções durante o Oscar. Para ele, o prêmio que 'Ainda Estou Aqui' conquistou "reforça a nossa relevância cultural. Espero que desperte ainda mais interesse internacional pela nossa produção nacional e que ajude a impulsionar novos projetos".

Ao falar sobre projetos futuros, Antônio Saboia disse que não pode revelar muito, mas afirmou que "tem coisas interessantes no horizonte". "O maior desafio, para mim, é manter a constância e o equilíbrio no trabalho, além de continuar escolhendo projetos que me desafiem de alguma forma", finalizou.

Antônio Saboia | Foto: Phil Lavras | Divulgação

Estreia no streaming

Quem quiser ver ou rever 'Ainda Estou Aqui" terá a oportunidade em breve. O primeiro filme Original Globoplay vai estrear na plataforma neste domingo, 6. O longa colecionou quase 40 prêmios nacionais e internacionais e foi sucesso de bilheteria, com quase 6 milhões de espectadores nos cinemas brasileiros.

Vale lembrar que Salvador foi essencial para o Oscar acontecer: a obra teve a estreia antecipada na capital baiana para qualificar o longa na premiação internacional.