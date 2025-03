‘Ainda Estou Aqui’ atinge 3ª maior bilheteria global brasileira - Foto: Reprodução

O filme 'Ainda Estou Aqui' alcançou a terceira maior bilheteria global de um filme brasileiro, com uma arrecadação de US$ 36 milhões. A produção dirigida por Walter Salles e estrelada por Fernanda Torres está em exibição em 25 países e se posiciona atrás de 'Minha Mãe É uma Peça 2' (US$ 39 milhões) e 'Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora É Outro' (US$ 63 milhões).

Baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, o drama recebeu reconhecimento internacional ao vencer o Oscar de Melhor Filme Internacional em março, se tornando o primeiro longa brasileiro a conquistar a estatueta na categoria. A repercussão da premiação impulsionou ainda mais o desempenho da obra nos cinemas.

O filme segue em cartaz no Brasil e tem estreia prevista no Globoplay para o dia 6 de abril.