Fortuna acumulada de Margot Robbie, de ‘Barbie’, impressiona; confira

Margot Robbie foi a protagonista de 'Barbie' - Foto: AFP

Estrela do filme ‘Barbie’ (2023), Margot Robbie alcançou o status de atriz mais bem paga de Hollywood. Com um cachê de US$ 12,5 milhões, aproximadamente R$ 60 milhões, pelo filme dirigido por Greta Gerwig, ela superou seu recorde anterior de US$ 10 milhões por ‘Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa’ (2020).

Ela é a atriz mais bem paga da atualidade, mas, ainda assim, ela ocupa a 16ª posição no ranking geral de atores, liderado por Tom Cruise, que recebeu US$ 100 milhões por ‘Top Gun: Maverick’. Outros nomes de destaque entre as atrizes incluem Millie Bobby Brown, Emily Blunt, Jamie Lee Curtis e Anya-Taylor Joy, com cachês variando de US$ 10 milhões a US$ 1,8 milhões.

Vale lembrar que, antes de ‘Barbie’, Margot Robbie já havia participado de vários sucessos de bilheteria, garantindo uma média de US$ 2 milhões por produção. Além dos cachês, ela possui contratos publicitários que somam ganhos extras significativos. A artista também é embaixadora da Chanel.

Afinal, qual a fortuna de Margot?

Margot, que integrou o elenco de filmes como ‘Esquadrão Suicida’ e ‘O Lobo de Wall Street’ acumulou, ao longo da sua carreira, mais de US$ 50 milhões, aproximadamente R$ 240 milhões.