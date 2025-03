John Wick de volta? Filme ganha novo trailer com Ana de Armas - Foto: Divulgação

O aguardado filme 'Bailarina', spin-off da franquia 'John Wick', ganhou um novo trailer nesta quarta-feira, 19. Estrelado por Ana de Armas, o longa apresenta a atriz como uma assassina treinada pela Ruska Roma em busca de vingança pela morte de seu pai.

O trailer também confirma o retorno de Keanu Reeves como John Wick, além de participações de Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno e Norman Reedus. Ian McShane também retorna ao universo da saga.

Dirigido por Len Wiseman (Anjos da Noite) e roteirizado por Shay Hatten (Rebel Moon), Bailarina passou por um conturbado processo de produção. Relatos indicam que Chad Stahelski, diretor da franquia principal, regravou boa parte do filme após reações negativas em exibições-teste. O estúdio Lionsgate, no entanto, não confirmou as mudanças, apesar do adiamento da estreia, inicialmente prevista para junho de 2024.

A estreia de 'Bailarina' no Brasil está marcada para 5 de junho de 2025.