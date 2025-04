Ator de Round 6, de 80 anos, é condenado à prisão por assédio sexual

Artista de 80 anos nega as acusações - Foto: Divulgação | Netflix

O ator sul-coreano Oh Yeong-Su, conhecido mundialmente por viver o idoso Oh Il-nam na série 'Round 6', da Netflix, foi condenado a um ano de prisão por assédio sexual. A sentença, proferida em 3 de abril, refere-se a um caso de 2017, quando uma colega de uma trupe teatral o acusou de tê-la abraçado e beijado à força — além de outro episódio de assédio.

A promotoria alegou que o ator, devido à sua posição de prestígio no meio artístico, teria abusado de seu poder, o que intensificou o impacto emocional da agressão sobre a vítima. Anteriormente, Yeong-Su havia sido sentenciado a oito meses com liberdade condicional de dois anos, mas o novo julgamento endureceu a pena.



Apesar da decisão judicial, o artista de 80 anos nega as acusações. Sua defesa sustenta que os relatos da suposta vítima são vagos e não há provas materiais do ocorrido. No tribunal, ele se disse constrangido com a situação:

“Estou envergonhado de estar no tribunal nessa idade. Se minhas palavras ou ações foram erradas, aceitarei as consequências. No entanto, mesmo após refletir, não acredito que cometi qualquer ato que possa ser considerado agressão.”