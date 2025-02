Atriz ‘brasileira’ detalha briga de Vin Diesel e The Rock: ‘dramas’

Vin Diesel e Dwayne “The Rock” Johnson protagonizaram briga na vida real - Foto: Divulgação

“Brasileira por tabela”, Jordana Brewster ficou mundialmente conhecida pelo seu papel de Mia Toretto, a irmã de Dominic Toretto (Vin Diesel), na franquia ‘Velozes e Furiosos'. Nascida no Panamá e filha da modelo carioca Maria João Brewster, a atriz, hoje com 44 anos, falou ao programa Entertainment Tonight sobre o futuro da saga e das disputas entre Vin Diesel e Dwayne “The Rock” Johnson.

Leia também

>>> Dwayne Johnson revela música que o ajudou a superar depressão

>>> Oscar: Salvador foi essencial para indicação de ‘Ainda Estou Aqui’

>>> Anora’ e muito mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Questionada a respeito dos boatos constantes em torno dos astros, a atriz afirmou: “Nós estamos sempre falando sobre família e ‘Velozes’ diz respeito a família. Famílias também são disfuncionais e nós também temos os nossos dramas. Acho que a franquia ecoa isso tudo”.

A rivalidade entre Diesel e Johnson teve início durante as gravações de ‘Velozes e Furiosos 8’. Na época, The Rock publicou, e na sequência, apagou, um post enigmático no Instagram, onde criticava o comportamento de certos colegas:

“Alguns se comportam como homens de confiança e profissionais. Outros não. São covardes demais para enfrentar a verdade. Quando assistirem ao filme, se parecer que estou fervendo de verdade, é porque estou.”

Jordana Brewster ficou mundialmente conhecida pelo seu papel de Mia Toretto | Foto: Divulgação

Veículos como People e The Hollywood Reporter relataram que atrasos e desentendimentos entre Diesel e Johnson estavam no centro da tensão. Com o passar dos anos, houve tentativas públicas de reconciliação, incluindo pedidos de trégua de Diesel.

Recentemente, The Rock confirmou seu retorno à franquia, indicando que os conflitos foram superados. Entretanto, no Globo de Ouro de 2025, uma suposta provocação reacendeu os rumores. Durante o evento, Diesel, ao anunciar um prêmio, olhou para Johnson e riu: "Ei, Dwayne".

‘Velozes e Furiosos 10 – Parte 2’, está previsto para estrear em junho de 2026, sob a direção de Louis Leterrier.