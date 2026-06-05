Atriz de Bad Boys é acusada de invadir casa, agredir e ameaçar ex

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A atriz Theresa Randle virou alvo de uma medida protetiva após um pedido do ex-namorado dela. Dario Pallini acusa a atriz de invadir a casa dele para agredi-lo, de acordo com a ocorrência. A situação teria ocorrido por mais de uma ocasião.

Randle, conhecida por seu trabalho em 'Bad Boys' e 'Space Jam', teria entrado na casa de Pallini em 1º de junho e ficado sentada em um closet com o cachorro dele, aponta o relato, divulgado pelo TMZ,

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O ex-companheiro afirmou que ela se surpreendeu ao vê-lo e chegou a dizer que acreditava que ele estava preso.

Theresa teria reagido de forma agressiva após ser confrontada. Pallini alegou que ameaçou chamar a polícia e, nesse momento, foi atingido na cabeça por uma lata de conserva arremessada pela atriz. Os agentes foram acionados e retiraram Theresa do local.

No pedido apresentado à Justiça, Pallini afirma que os episódios de assédio começaram após o fim do relacionamento, em 2024. Ainda de acordo com o rapaz, aconteceu outro incidente em maio, quando teria acordado e encontrado a atriz dentro do apartamento.

Segundo o depoimento, Theresa estaria sob efeito de drogas, teria dito que estava no imóvel para fazer uma limpeza e chegou a ameaçá-lo.

Em seguida, ela teria pegado uma barra metálica de uma cama hospitalar e o atingido no ombro antes de ser detida pela polícia.

Além disso, o ex-namorado afirmou que a artista enfrenta problemas relacionados ao uso de drogas e precisa de ajuda.

O pedido pela medida restritiva foi aceito por um juiz, que concedeu uma ordem temporária contra a atriz. Uma audiência sobre o caso está marcada para 23 de junho.

Mais problemas judiciais

Theresa Randle também enfrentou outros problemas judiciais nos últimos meses. Ela foi presa em março deste ano por suspeita de lesão corporal, mas o caso acabou arquivado.

Em outubro de 2024, a atriz também chegou a ser detida por agressão, porém as acusações não avançaram.