Cadela do filme "Ainda Estou Aqui" surge com look do Oscar

No longa, Pimpão tem um papel essencial na narrativa - Foto: Reprodução | Instagram

A estrela de quatro patas do filme "Ainda Estou Aqui" também entrou no espírito da maior premiação do cinema. Suri, a cachorrinha que deu vida ao pet Pimpão no longa de Walter Salles, surgiu deslumbrante nas redes sociais, vestindo um traje brilhante e "desfilando" seu próprio tapete vermelho virtual.

Em um vídeo publicado no perfil oficial da pet, a legenda brinca com a participação especial de Suri na noite do Oscar, que aconteceu neste domingo, 2, e foi vencido pelo longa na categoria de Melhor Filme Internacional:

"É tapete vermelho que vocês querem? Suri Doguinha, o Pimpão de 'Ainda Estou Aqui', vestindo AUrmani e pronta para celebrar essa noite histórica!"

Reconhecimento internacional

Além de brilhar no Oscar, os cãezinhos que interpretaram Pimpão no filme foram homenageados no Fido Awards, uma premiação britânica criada em 2001 para reconhecer o talento dos pets no cinema. Foi anunciado que eles venceram o Fido – Prêmio Para Cachorros Incríveis na Tela, consolidando sua performance como uma das mais marcantes do ano.

No longa, Pimpão tem um papel essencial na narrativa, ajudando a ilustrar a rotina afetuosa da família Paiva e a passagem do tempo. O cachorro simboliza a cumplicidade entre Marcelo (Guilherme Silveira) e seu pai, Rubens (Selton Mello), sendo um elo de carinho e memória ao longo da trama.