Cinemas de Salvador terão ingressos por R$ 12; veja filmes em cartaz

Em sua 5 ª, a campanha ‘Semana do Cinema’ de 2024 inicia a partir da próxima quinta-feira, 12, e vai até o dia 18 de setembro com ingressos por R$ 12 em todo o Brasil. Os combos com pipoca e refrigerante também terão valores especiais.

A promoção é válida para todas as sessões, com longas nacionais e internacionais. Para checar os horários dos filmes e os preços especiais junto com os combos, basta acessar os sites de vendas de ingresso ou o portal do cinema.

Dentre as estreias se destaca o longa ‘Silvio’, produção nacional protagonizada por Rodrigo Faro que conta a história de vida de um dos maiores apresentadores da televisão brasileira. A produção estreia no dia 12 de setembro, assim como o filme de terror ‘Não Fale o Mal’, ‘O Bastardo’, ‘O Menino e o Mestre’,entre outros.

A campanha, que nasceu em 2022, já levou mais de 13 milhões de pessoas para a frente das telas em quatro edições, e arrecadou mais de R$ 41 milhões de bilheteria só em fevereiro deste ano.

A ação é idealizada pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), com apoio da ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex), Ingresso.com e Grupo Consciência.