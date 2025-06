Clássico cruel dos anos 80 ganha remake após quase 40 anos

Trama com Michael Douglas e Danny DeVito volta às telonas com uma nova roupagem - Foto: Divulgação

Mais de 35 anos após o sucesso da clássica comédia ácida 'A Guerra dos Roses', estrelada por Michael Douglas e Kathleen Turner, a história volta às telonas com uma nova roupagem. Os Roses: Até que a Morte os Separe é a adaptação mais recente do romance de Warren Adler e tem estreia marcada para 28 de agosto deste ano.

Desta vez, quem assume o papel do casal em crise são os premiados atores britânicos Olivia Colman (The Crown) e Benedict Cumberbatch (Sherlock). No primeiro trailer divulgado, os dois mostram que estão prontos para encarar uma verdadeira batalha conjugal repleta de sarcasmo, mágoas acumuladas e atitudes cada vez mais extremas.

Olivia Colman e Benedict Cumberbatch vivem guerra conjugal explosiva

Na trama, Ivy (Colman) é uma chef renomada em ascensão, enquanto Theo (Cumberbatch) vê sua carreira desmoronar ao ser demitido e assumir o papel de cuidador da casa. A diferença de status e a inveja profissional se somam a anos de ressentimentos que transformam o casamento dos dois em uma guerra aberta – com direito a momentos de humor sombrio e violência emocional.

A direção é de Jay Roach, conhecido por explorar dinâmicas familiares caóticas em filmes como a franquia Entrando Numa Fria. O elenco de apoio também promete: Kate McKinnon, Andy Samberg, Allison Janney, Ncuti Gatwa e Jamie Demetriou completam o time.