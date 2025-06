Bruna Marquezine é chamada de fofoqueira por ator famoso; veja

Bruna Marquezine - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atriz brasileira Bruna Marquezine (Amor da Minha Vida) foi chamada de fofoqueira pelo ator norte-americano Xolo Maridueña, que relembrou a parceria com a artista em ‘Besouro Azul’.

Durante painel da CCXP México nessa sexta-feira, 30, o ator agradeceu pela conexão com o Brasil e disse que Bruna foi responsável por apresentar tudo de bom que o país tem a oferecer. “A Bruna é definitivamente fofoqueira”, disse ele, aos risos.

O comentário sobre Bruna surgiu após um repórter fazer a seguinte pergunta ao ator: “Você disse que gosta de fofoca. Você ainda se lembra do que é?”. Xolo Maridueña respondeu: “É fofoca, fofoca mesmo. A Bruna é definitivamente fofoqueira. Vai para o Brasil, sabe? Fiquei muito grato por Bruna... Acabou envolvida naquele encontro que pudemos mostrar novamente. Você sabe que os brasileiros são latinos também. E Bruna realmente abriu meus olhos para isso”, contou.

Veja o momento:

Parceria em Besouro Azul

Bruna Marquezine e Xolo Maridueña | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Xolo e Bruna formaram par romântico no filme Besouro Azul (2023), da DC, em que ele interpretou o personagem-título. A ótima relação dos dois aumentou os rumores de um romance ao longo da época da divulgação do longa. No entanto, a informação nunca foi confirmada por eles até hoje.

Bruna chegou a ser acusada de trair Xolo com João Guilherme, com quem a atriz manteve um relacionamento. O ator americano chegou a se pronunciar sobre os rumores. Ele reagiu a uma montagem feita por fãs com diversas matérias que mostravam Marquezine com João.

O grupo sugeriu que ela se envolveu com o filho de Leonardo enquanto ainda vivia um romance com o americano.

A página afirmou que a imprensa brasileira noticia o romance de João e Bruna desde 2023. “Bruna e Xolo revelaram estar juntos romanticamente depois da primeira foto da atriz com João e da matéria. Ela já estava envolvida emocionalmente como João enquanto ainda estava com Xolo”, dizia.

O ator explicou: “Uma foto foi tirada durante as gravações de Besouro Azul e a outra depois de um ano. Você não sabe o que está falando”.

Marquezine protagonizou maior estreia da Disney Brasil

‘Amor da Minha Vida’, série nacional estrelada por Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros, foi uma das maiores estreias brasileiras no Disney+ em 2024. A comédia romântica alcançou rapidamente o Top 5 de títulos mais assistidos da semana na plataforma, ao lado de sucessos como Deadpool & Wolverine, Moana e Divertida Mente 2.

Durante a semana de estreia, cena de sexo entre Marquezine e Fernanda Paes Leme repercutiu na web. A cena provocou diversas reações do público, com muitos elogiando a atuação e a entrega das atrizes.

“Eu estava adorando a série Amor da Minha Vida, aí fui surpreendida com a Bruna Marquezine beijando a Fernanda Paes Leme. Me encontro sem palavras, entregaram muito”, comentou uma usuária no X, antigo Twitter.

Na trama, Bruna e Malheiros dão vida a Bia e Victor, melhores amigos e confidentes. A série se destaca por fugir dos clichês tradicionais, abordando desilusões reais e uma jornada de amadurecimento que reforça a conexão entre os personagens, segundo a descrição oficial.