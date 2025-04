Em festa, João Guilherme evita falar de término com Bruna Marquezine

João e Bruna estavam juntos desde agosto de 2024 - Foto: Reprodução | Instagram

O ator e cantor, João Guilherme, ex-namorado da atriz Bruna Marquezine, marcou presença no festival Lollapalooza, que aconteceu no último final de semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Ele evitou falar de assuntos pessoais e se esquivou de repórteres que estavam em uma sala vip. O ator falou rapidamente com a imprensa, mas não respondeu perguntas de foro íntimo. Os repórteres foram orientados a não fazer esse tipo de pergunta.

João e Bruna estavam juntos desde agosto de 2024, mas anunciaram em fevereiro deste ano o término do relacionamento "de forma amigável".