Virginia Fonseca conta a verdade sobre encontro com Bruna Marquezine

Virginia Fonseca e Bruna Marquezine faziam parte da mesma família - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Virginia Fonseca quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre sua interação com Bruna Marquezine na Fazenda Talismã, durante o aniversário de João Guilherme, ex-namorado da atriz e cunhado da influenciadora.

A loira concedeu uma entrevista ao jornalista Hugo Gloss e desmentiu os boatos de que teria passado por um desconforto com a artista. “Eu juro que até hoje estou tentando entender o que aconteceu. Porque lá não aconteceu nada! Nada do que as pessoas [estão falando]”, disse ela.

Virginia revelou que respeitou a privacidade de Bruna, que não costuma se expor nas redes sociais. “Vamos lá, eu posto tudo. A Bruna não posta. Não posta nada. Então, ela me respeitou e eu respeitei ela. Foi isso o que aconteceu. Ela não gosta de postar, por que eu vou postar ela? Para que eu vou fazer isso com ela? Qual necessidade? Qual o intuito disso? Não tem o porquê”, explicou.

A esposa de Zé Felipe também contou que as pessoas esperavam que as duas posassem juntas em algum registro. “É a expectativa dos outros. Por que eu vou virar pra ela e falar, ‘ah, Bruna, vamos fazer uma foto aqui só para engajar?’ Feiura. Pelo amor de Deus, né? Como é que você vira assim pra tirar uma foto com uma pessoa?”, disparou.

“Era tudo o que o povo queria, mas não é assim que funciona. Quem sabe numa próxima oportunidade, se a gente se encontrar. Quem sabe? Foi a primeira vez que eu a vi, a primeira vez que ela me viu. Então calma, as coisas não são assim”, completou.

Virgínia falou sobre Bruna Marquezine na Fazenda Talismã. 🗣️ pic.twitter.com/oz7nG8IRtX — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) April 22, 2025

Encantadora de crianças

Virginia Fonseca ainda contou que sua filha do meio, Maria Flor, de apenas 2 anos, ficou encantada com Marquezine e não quis desgrudar da artista internacional. “A Flor ficou apaixonada, alucinada com a Bruna. Então, tipo assim, eu não entendi o que aconteceu na internet […] é a expectativa dos outros”, disse ela.

Na época, chegou a viralizar um vídeo do influenciador Lucas Guedez com Maria Flor, em que a garotinha revela que está com saudades de Bruna e pede um presente para a moça, que ainda namorava com o ator João Guilherme, tio da criança.

“Tô com saudades da Bruna”, diz a garotinha. “Quer chamar a Bru para vir para cá e tomar um banho de piscina?”, perguntou o influenciador. “Sim”, respondeu ela. “Vou ligar para ela. O que você vai falar para ela?”, rebateu o rapaz. “Para ela me dar presente”, dispara Flor, levando todos aos risos.

a Maria Flor falando que tá sentindo saudades da Bruna Marquezine. 🩷



ela chamando a bru “Buna”

QUE AMOR 🥹 pic.twitter.com/MsyCrdSdKN — ఌ (@bruthingzs) February 6, 2025

Relembre a confusão

Os boatos em torno de uma suposta rixa entre Bruna Marquezine e Virginia Fonseca surgiram durante a estadia da ex-atriz global na Fazenda Talismã, propriedade do cantor Leonardo, em fevereiro.

Na época, Bruna viajou ao local para celebrar o aniversário de João Guilherme, com quem namorava, e evitou aparecer em registros ao lado dos familiares do rapaz. A falta de interação dela com Virginia foi o suficiente para gerar especulações de uma possível briga entre as duas.

Internautas começaram a fazer questionamentos sobre a ausência da artista nos registros e notaram que ela não seguia Virginia no Instagram, alimentando a teoria de que Marquezine não havia gostado da cunhada do namorado. Entretanto, nenhuma das famosas havia se manifestado publicamente sobre o assunto.