Estrela de Crepúsculo, Kristen Stewart se casa com uma mulher; veja

Kristen Stewart se casou uma cerimônia intimista - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Kristen Stewart, mundialmente conhecida por interpretar Bella nos filmes da franquia ‘Crepúsculo’, se casou com a também atriz, roteirista e produtora Dylan Meyer. A cerimônia intimista foi realizada no restaurante mexicano Casita Del Campo, em Los Angeles (EUA), no domingo de Páscoa. A documentação legal da união foi emitida na terça-feira, 15.

Segundo o site TMZ, a festa teve familiares e amigos próximos, como a atriz Ashley Benson e Brandon Davis. Para a cerimônia, Stewart usou um conjunto de minissaia, cardigã cinza, camiseta branca e sapatos pretos.

Já Meyer optou por uma saia de cetim, blusa branca com transparência, sapatos pretos e um laço no cabelo.

O casal se conheceu em um set em 2013 e assumiram o discreto relacionamento em 2019. O anúncio do noivado foi feito por Kristen, em 2021, em participação no programa de rádio The Howard Stern Show. Na ocasião, ela adiantou que gostaria de uma cerimônia pequena.

“Quero ficar em casa. Quero estar em Los Angeles para que todos possam vir e quero que seja bem tranquilo”, contou, após revelar que a roteirista foi quem fez o pedido.