Série com Marquezine e cenas picantes é maior estreia da Disney Brasil - Foto: Reprodução | Disney+

"Amor da Minha Vida", nova série nacional estrelada por Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros, já é a maior estreia brasileira no Disney+ em 2024. Lançada na última sexta-feira, 22, a comédia romântica alcançou rapidamente o Top 5 de títulos mais assistidos da semana na plataforma, ao lado de sucessos como Deadpool & Wolverine, Moana e Divertida Mente 2.

Durante a semana de estreia, cena de sexo entre Marquezine e Fernanda Paes Leme repercutiu na web. A cena provocou diversas reações do público, com muitos elogiando a atuação e a entrega das atrizes. "Eu tava adorando a série Amor da Minha Vida, aí fui surpreendida com a Bruna Marquezine beijando a Fernanda Paes Leme. Me encontro sem palavras, entregaram muito", comentou uma usuária no X, antigo Twitter.

Na trama, Bruna e Malheiros dão vida a Bia e Victor, melhores amigos e confidentes. A série se destaca por fugir dos clichês tradicionais, abordando desilusões reais e uma jornada de amadurecimento que reforça a conexão entre os personagens, segundo a descrição oficial.