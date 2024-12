Concurso de sósias do Selton Mello tem vencedor surpreendente; veja

O vencedor da competição surpreendeu a todos. - Foto: Reprodução | Instagram

Na tarde deste domingo, 1, um cinema de rua no Rio de Janeiro foi palco de um concurso de sósias do ator Selton Mello, visando eleger o “melhor sósia” do intérprete de ‘Ainda Estou Aqui’.

O vencedor, porém, surpreendeu a todos: Ramon, um jovem negro, foi eleito o “primeiro sósia negro de Selton Mello”, título que ele mesmo criou ao longo da competição.

A vitória de Ramon não foi por acaso. Entre sexta, 29 e sábado, 30, ele fez uma campanha intensiva nas redes sociais, especialmente no TikTok, pedindo votos para sua candidatura.

Em um vídeo que viralizou, Ramon questionou: “Por que o Selton Mello tem que ser somente branco? Vote em mim pelo primeiro Selton Mello negro, a favor da inclusão e da diversidade”. Seu senso de humor tocou o público, que o elegeu como o vencedor do evento realizado no Estação NET de Cinema, no bairro de Botafogo.

Além de ganhar cinco ingressos para filmes no cinema, Ramon levou para casa um liquidificador, uma referência ao filme 'Reflexões de um Liquidificador', estrelado por Selton Mello. No TikTok, o jovem se divertiu com o prêmio e agradeceu a todos que o apoiaram.

A competição segue a tendência de concursos de sósias que têm se espalhado pelo mundo. Em outubro, o concurso de sósias do ator Timothée Chalamet reuniu dezenas de jovens disputando a semelhança com o ator, que acabou aparecendo no evento. Em seguida, surgiram outros concursos, como os de Paul Mescal, Dev Patel e Harry Styles, consolidando essa nova moda nas redes sociais.