Corre para ver: um dos melhores filmes da Netflix deixará a plataforma

Filme combina ação coreografada ao som de uma trilha sonora intensa - Foto: Divulgação

Os assinantes da Netflix têm até este domingo, 29, para assistir a Em Ritmo de Fuga, longa de ação e romance lançado em 2017 e dirigido por Edgar Wright (Noite Passada em Soho). O filme, que conquistou 92% de aprovação da crítica especializada no Rotten Tomatoes, será removido do catálogo da plataforma, onde atualmente segue disponível.

A trama de Em Ritmo de Fuga



O longa acompanha Baby (Ansel Elgort), um jovem motorista de fuga que precisa ouvir música constantemente para abafar um zumbido nos ouvidos, resultado de um acidente na infância.

Trabalhando como piloto de fuga para assaltos coordenados por Doc (Kevin Spacey), ele começa a questionar sua vida criminosa ao se apaixonar por Debora (Lily James), uma garçonete com quem sonha recomeçar. No entanto, sair desse mundo não será fácil — especialmente quando um último golpe ameaça sua liberdade, seu relacionamento e sua vida.

O filme combina ação coreografada ao som de uma trilha sonora intensa, que se entrelaça à narrativa com precisão. O elenco ainda inclui nomes como Jamie Foxx, Jon Hamm, Eiza Gonzalez e Jon Bernthal.

Sucesso de crítica

Com aprovação de 92% no Rotten Tomatoes, Em Ritmo de Fuga recebeu destaque por seu estilo e direção. De acordo com o consenso crítico da plataforma, trata-se de uma obra “elegante, emocionante e abastecida por uma trilha sonora matadora”. A crítica ainda ressalta que o filme “prova que filmes de ação podem ser escritos de forma inteligente sem sacrificar a emoção”.

Quando o filme sai do catálogo?

A Netflix confirmou que o título será removido no dia 29 de junho, o que significa que os assinantes têm até sábado para assisti-lo. Após essa data, Em Ritmo de Fuga ficará indisponível no serviço de streaming.