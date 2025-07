Lista conta com títulos como Acompanhante Perfeita, Ninguém Vai te Salvar e Fruitvale Station: A Última Parada - Foto: Divulgação

O final de semana é, para a maioria das pessoas, o momento de descanso e de esquecer a rotina corrida dos dias úteis. E nada melhor para relaxar do que um bom filme, não é mesmo? E para quem não tem paciência ou prefere obras mais curtinhas, é sempre bom ter opções que se encaixem nessas situações.

Pensando nisso, o Portal A TARDE preparou uma lista com 10 filmes curtos imperdíveis para ver em casa no final de semana. Tem opção para quem curte fantasia, terror, drama, animação e comédia.Todos os longas estão disponíveis em plataformas de streaming.

10 filmes curtos imperdíveis para ver no final de semana

A Autópsia (2016) – 1h 26 min

A trama de A Autópsia se desenrola em torno de um corpo não identificado de uma mulher encontrado em uma cena de crime aparentemente inexplicável. O xerife local pede aos médicos legistas que realizem a autópsia do cadáver rapidamente. À medida que os dois começam a examinar o corpo, uma série de fenômenos sobrenaturais perturbadores começa a acontecer.

Onde assistir: disponível para aluguel e compra no Prime Video

A Autópsia | Foto: Divulgação

A Noiva-Cadáver (2005) – 1h 17 min

Na história de A Noiva-Cadáver, um jovem filho de novos ricos têm um casamento arranjado com uma moça de uma família tradicional falida. Ao ensaiar seus votos, o rapaz coloca o anel de noivado na raiz de uma árvore e acidentalmente se casa com a Noiva Cadáver.

Onde assistir: Max

A Noiva-Cadáver | Foto: Divulgação

Meu Amigo Totoro (1988) – 1h 27 min

Animação japonesa lançada pelo renomado Studio Ghibli, Meu Amigo Totoro acompanha duas irmãs que se mudam para o campo com seu pai. Lá, as crianças descobrem que a nova casa está próxima de uma floresta habitada por espíritos da natureza. Logo, elas conhecem extraordinárias criaturas.

Onde assistir: Netflix

Meu Amigo Totoro | Foto: Divulgação

Acompanhante Perfeita (2025) - 1h 37 min

Um fim de semana entre amigos em uma cabana remota se transforma em caos após a revelação de que um dos hóspedes não é o que parece. O filme é protagonizado por Jack Quaid (The Boys), que dá vida a Josh, e Sophie Thatcher, que interpreta Íris.

Onde assistir: Max

Acompanhante Perfeita | Foto: Divulgação

Ninguém Vai te Salvar (2023) - 1h 33 min

Brynn Adams (Katelyn Dever) é uma garota que vive isolada da sociedade, passando os dias na casa onde cresceu e lutando para controlar seu transtorno de ansiedade. Isso para, pouco a pouco, superar a morte da mãe e da melhor amiga. Porém, um dia, a solidão é abalada por intrusos extraterrestres que invadem o lar e a forçam a lidar com cada um dos traumas do seu passado.

Onde assistir: Disney+

Ninguém Vai te Salvar | Foto: Divulgação

A Morte do Demônio: A Ascensão (2023) - 1h 36 min

A Morte do Demônio: A Ascensão é focado em duas novas personagens: Beth (Lily Sullivan) e sua irmã Ellie (Alyssa Sutherland), que mora com os três filhos em um apartamento em Los Angeles. A reunião toma caminhos sinistros quando elas descobrem um misterioso livro no porão do prédio onde Ellie mora. O tal livro é nada mais que o Necronomicon Ex Mortis, o Livro dos Mortos que dá início a uma nova infestação de demônios.

Onde assistir: Max

A Morte do Demônio - A Ascensão | Foto: Divulgação

Fale Comigo (2024) - 1h 35 min

Mia (Sophie Wilde) é uma jovem de 17 anos, que ainda tenta superar o luto pela sua mãe, vítima de uma overdose há quase dois anos. No aniversário de morte da genitora, a jovem decide se reunir com os amigos, que prometem uma noite diferente. Em festa organizada por Hayley (Zoe Terakes) e Joss (Chris Alosio), Mia, sua melhor amiga Jade (Alexandra Jensen) e o irmão mais novo da jovem, Riley (Joe Bird), são desafiados a brincar com uma mão embalsamada misteriosa, que permite com que um espírito assuma o corpo de alguém que está vivo.

Onde assistir: disponível para aluguel e compra no Prime Video

Fale Comigo | Foto: Divulgação

Hush - A Morte Ouve (2016) - 1h 27 min

A escritora Maddie Toung (Kate Siegel) vive uma vida isolada desde que perdeu sua audição quando era adolescente, se colando em um mundo de total silêncio. Porém, quando um rosto mascarado de um assassino psicótico aparece em sua janela, Maddie precisa ir além dos seus limites físicos e mentais para conseguir sobreviver.

Onde assistir: PLEX

Hush - A Morte Ouve | Foto: Divulgação

Fruitvale Station: A Última Parada (2013) - 1h 25 min

Aos 22 anos, Oscar (Michael B. Jordan) acorda no dia 31 de dezembro de 2008 decidido a ser uma pessoa melhor. No entanto, uma tragédia afeta drasticamente a continuidade desses planos. O filme é dirigido por Ryan Coogler (Pantera Negra e Pecadores).

Onde assistir: Prime Video

Fruitvale Station: A Última Parada | Foto: Divulgação

Conta Comigo (1986) - 1h 25 min

No verão de 1959, um grupo de amigos descobre que um menino foi acidentalmente morto perto da cidade natal deles, Castle Rock. Eles decidem desbravar a área rural onde moram à procura do corpo. No percurso, eles precisam lidar com uma série de percalços e ainda enfrentar a gangue de arruaceiros. À medida que o tempo passa, a jornada que parecia apenas uma diversão juvenil no início se transforma em um divisor de águas na vida dos quatro amigos.

Onde assistir: Max