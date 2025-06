20 filmes que ninguém consegue prever o final - e vão te fazer questionar o que acabou de ver

Longa 'Fratura' está na lista - Foto: Divulgação

Prepare-se para ter a mente virada do avesso! Se você é daqueles que adoram filmes com finais inesperados, tramas cheias de reviravoltas e personagens que não são o que parecem, esta lista é pra você. São histórias que brincam com a sua percepção e fazem você repensar tudo o que assistiu nos minutos anteriores.

De clássicos como O Sexto Sentido e Clube da Luta até produções mais recentes como Um Lugar Bem Longe Daqui e Justiceiras, a seleção mistura suspense, drama, terror psicológico e ficção científica. Tem investigação, traição, looping temporal e até um toque de sci-fi.

O mais difícil aqui é escolher por onde começar… Mas uma coisa é certa: em todos eles, você vai terminar o filme de boca aberta e pensando: “Como eu não percebi isso antes?”

1. O Sexto Sentido (1999)

Um psicólogo infantil tenta ajudar um garoto atormentado por um dom assustador: ele consegue ver pessoas mortas. O final virou um dos maiores plot twists da história do cinema.

Onde assistir: Mercado Play e Disney+

2. Um Lugar Bem Longe Daqui (2022)

Quando um figurão local é encontrado morto, todas as suspeitas recaem sobre Kya, a misteriosa "Garota do Pântano". Mas será que ela é realmente culpada?

Onde assistir: Netflix

3. Os Outros (2001)

Em uma mansão isolada, uma mãe cria seus filhos durante a Segunda Guerra Mundial. Mas quanto mais ela tenta proteger as crianças, mais o sobrenatural parece dominar a casa.

Onde assistir: Amazon Prime Video



4. Clube da Luta (1999)

Um homem insone conhece um vendedor de sabonetes com ideias radicais. Juntos, eles fundam um clube secreto que logo sai do controle. O final redefine toda a história.

Onde assistir: Disney+



5. Triângulo do Medo (2009)

Durante um passeio de barco, um grupo de amigos é surpreendido por uma tempestade e acaba a bordo de um navio fantasma. Mas o verdadeiro terror ainda está por vir.

Onde assistir: Amazon Prime Video



6. O Grande Truque (2006)

Dois mágicos rivais em Londres travam uma batalha de vida ou morte por um truque aparentemente impossível. Mas a mágica maior está no final.

Onde assistir: Para aluguel a partir de R$ 7,90 na Apple TV



7. À Espreita do Mal (2019)

Enquanto investiga o desaparecimento de um garoto, um detetive descobre que sua própria casa esconde uma presença sombria... e um segredo ainda maior.

Onde assistir: Netflix e Amazon Prime Video



8. Naquele Fim de Semana (2022)

Uma viagem entre amigas vira um pesadelo quando uma delas desaparece na Croácia. A busca pela verdade revela mentiras em série.

Onde assistir: Netflix



9. Os Suspeitos (1995)

Um dos finais mais famosos do cinema: após uma explosão, um suspeito com deficiência física revela aos poucos quem pode ser o verdadeiro cérebro do crime.

Onde assistir: Mercado Play e Amazon Prime Video



10. Relatos Selvagens (2014)

Seis histórias independentes mostram pessoas comuns perdendo o controle diante de situações absurdas. Humor ácido e finais sempre inesperados.

Onde assistir: HBO Max e Amazon Prime Video

Cena de 'O amigo oculto' | Foto: Divulgação

11. O Amigo Oculto (2005)

Após a morte da esposa, um pai tenta ajudar a filha a superar o luto. Mas o amigo imaginário dela começa a se tornar assustadoramente real.

Onde assistir: Disney+



12. O Limite da Traição (2020) – Netflix

Grace confessa ter matado o marido, mas sua advogada não acredita na história oficial. Quanto mais ela investiga, mais sinistro tudo parece.

Onde assistir: Netflix



13. Fratura (2019)

Após um acidente, um homem perde a esposa e a filha dentro de um hospital. Ele desconfia que a equipe médica está escondendo algo terrível.

Onde assistir: Netflix



14. Durante a Tormenta (2018)

Uma falha no espaço-tempo permite que uma mulher salve um garoto no passado… mas o preço é perder a própria filha no presente.

Onde assistir: Netflix



15. Coerência (2013)

Durante a passagem de um cometa, um grupo de amigos começa a perceber distorções bizarras na realidade. Quem é quem… e em qual realidade estão?

Onde assistir: Amazon Prime Video



16. The Voyeurs (2021) – Prime Video

Um casal fica obcecado pela vida dos vizinhos do prédio da frente. O que começa como voyeurismo se transforma em um jogo perigoso e mortal.

Onde assistir: Amazon Prime Video



17. Marrowbone (2017)

Quatro irmãos escondem um segredo sombrio após a morte da mãe. Isolados em uma velha fazenda, eles tentam se proteger… mas de quem?

Onde assistir: Aluguel no Amazon Prime Video a partir de R$ 6,90



18. O Nevoeiro (2007)

Presos em um supermercado após um nevoeiro misterioso tomar a cidade, moradores locais precisam enfrentar não só monstros lá fora, mas também o terror humano lá dentro.

Onde assistir: Amazon Prime Video



19. Antes de Dormir (2015)

Toda manhã, uma mulher acorda sem lembrar de nada dos últimos anos. Mas, conforme ela vai recuperando a memória, começa a desconfiar de tudo… até do marido.

Onde assistir: Antes de Dormir



20. Vidas em Jogo (1997)

Um milionário recebe um presente inusitado: participar de um jogo misterioso que promete mudar sua vida. Mas o que era diversão vira um pesadelo sem saída.

Onde assistir: Para aluguel a partir de R$ 6,90 no Amazon Prime Video e Google Play Filmes