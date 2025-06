Essa produção da Max está sendo considerada a melhor série do ano

A série acompanha o dia a dia de uma equipe médica - Foto: Divulgação

Uma produção da Max tem chamado atenção do público e da crítica desde seu lançamento em janeiro. The Pitt, drama médico ambientado no Pronto-Socorro de um hospital fictício em Pittsburgh, nos Estados Unidos, vem ganhando reconhecimento como uma das melhores séries do ano e já figura entre as favoritas ao Emmy.

A série acompanha o dia a dia de uma equipe médica liderada pelo Dr. Michael "Robby" Robinavitch, interpretado por Noah Wyle. A narrativa adota um formato específico: cada episódio retrata uma única hora de um turno no pronto-socorro, mostrando a tensão dos atendimentos de emergência e os conflitos pessoais dos profissionais da saúde.

Com um total de quinze episódios na primeira temporada, o capítulo 12, intitulado 6 P.M., é considerado um divisor de águas na trama. O episódio aborda de forma direta os impactos de um tiroteio em massa, um fenômeno de grande incidência na história recente dos Estados Unidos.

No enredo, a equipe médica recebe vítimas de um ataque a tiros durante um festival de música fictício chamado PittFest. O hospital entra em estado de bloqueio, atendendo apenas as ambulâncias que chegam sem parar com novos feridos.

O episódio marca uma mudança no tom da série, que deixa de ser apenas um drama hospitalar e passa a abordar temas sociais com maior intensidade. Além da sobrecarga emocional no pronto-socorro, a trama também mostra como o evento afeta a vida pessoal dos personagens, incluindo a relação de Robby com seu enteado.

Com a segunda temporada já em desenvolvimento, a primeira temporada de The Pitt está disponível na Max.